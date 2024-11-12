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        Haberler Ekonomi Emlak Avrupa Yakası’nda taşınma yeni konutta azaldı, ikinci elde arttı - Emlak Haberleri

        Avrupa Yakası’nda taşınma yeni konutta azaldı, ikinci elde arttı

        CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in "Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre bu yılın ilk 9 ayında İstanbul Avrupa Yakası'nda toplam taşınma hareketlerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gözlendi. Yeni konuta taşınmalar yüzde 14 gerilerken asıl hareket yüzde 6'lık artışla ikinci elde yaşandı. 2018 yılından bu yana Avrupa Yakası'nda taşınma hareketi toplam 3,7 milyonu aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:27
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        Taşınma yeni konutta azaldı, ikinci elde arttı
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        CK Enerji Boğaziçi Elektrik, abonelerinin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı “Gayrimenkulün Enerjisi Raporu-2024 İlk 9 Ay” sonuçlarını açıklandı. 2018 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan ve Avrupa Yakası’ndaki taşınma, kentsel dönüşüm, elektrik tüketimi gibi birçok güncel veriyi içeren rapora göre, yılın ilk 9 ayında bölgedeki taşınma hareketi yüzde 0,75 gibi düşük bir oranda gerileyerek hemen hemen aynı seviyelerde kaldı. İlk 9 ayda yeni konuta taşınma oranları geçen yıla göre yüzde 14 gerilerken, ikinci el gayrimenkulde yüzde 6’lık bir artış gündeme geldi.

        Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun ilk 9 aylık sonuçlarını değerlendiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Çalışma arkadaşlarımız tarafından özenle hazırlanan bu veriler, sadece gayrimenkul sektörünün değil, aynı zamanda enerji talebinin de nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunması açısından büyük önem taşıyor. Teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde, tüketici taleplerine daha hızlı çözüm üretiyor, yüksek tüketici memnuniyeti hedefi ile faaliyet gösteriyoruz. İstanbul, çok dinamik bir şehir. Taşınma hareketi de bu dinamizmin en güzel göstergelerinden biri. Gayrimenkulün Enerjisi Raporu, bölgenin enerji dinamiklerini ve tüketici davranışlarını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor, gelecekteki planlamalarımızda bizim için önemli bir rehber oluşturuyor. 2018 yılından, Eylül 2024’e kadar Avrupa Yakası’nda 3,7 milyondan fazla taşınma hareketi görüyoruz. 10 milyondan fazla vatandaşımızı yaşadığı bölgemizdeki bu büyük hareketi en iyi şekilde yöneterek tüketicilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt vermek bizim için çok önemli bir başarı” dedi.

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        İLK 9 AYDA TAŞINMALARIN YÜZDE 71’İ İKİNCİ EL GAYRİMENKULDE OLDU

        Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2024 yılı ilk 9 ay sonuçlarına göre, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa hareketlendi. İlk 9 ayda yeni konuta geçişlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 14 gerileyerek 112 bin 840’tan, 96 bin 836’ya düştü. Aynı dönemde taşınmaların yüzdü 71’i ise ikinci el gayrimenkulde yaşandı. İkinci elde taşınma sayısı 2023 yılının ilk 9 ayında 227 bin 334 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 6’lık artışla 240 bin 779’a çıktı.

        2018 yılı da dâhil Eylül 2024’e kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda 3,7 milyondan fazla taşınma hareketi yaşandı. Bu dönemde 983 bin 978 yeni gayrimenkulün kapısını ilk kez açılırken, ikinci el gayrimenkulde taşınma sayısı 2 milyon 681 bini buldu. Bu süre içinde en büyük hareket 2019 yılında yaşandı. 2019’da Avrupa Yakası’nda toplam taşınmaların sayısı 753 bin 323 ile zirve noktayı gördü.

        ESENYURT TAŞINMADA HER ZAMAN İLK SIRADA

        İlçe bazında bakıldığında bu yılın 9 ayında en fazla taşınma yine Esenyurt’ta gerçekleşti. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi unvanına sahip olan Esenyurt’ta ilk 9 ayda 44 bin 926 taşınma hareketi yaşanırken onu Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar izledi. İstanbul’un sayfiye yerleri arasında yer alan Çatalca ise 2 bin 422 taşınma ile en az hareketliliğin olduğu ilçe olarak öne çıktı.

        Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda yılın ilk 9 ayında mesken abonelerinin elektrik tüketim verileri de yer aldı. Buna göre Avrupa Yakası’nda meskenlerin tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 yükseldi. İlçe bazında elektrik tüketiminde en yüksek artış yüzde 12 ile Çatalca’da gözlendi. Onu yüzde 9 ile Arnavutköy, yüzde 8 ile Avcılar takip etti. Söz konusu dönemde Güngören’deki mesken abonelerinin elektrik tüketimi geçen sene ile aynı seviyede gerçekleşirken Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi gerileyen ilçe olmadı. Bu arada meskenlerin toplam tüketiminin yüzde 9,53’ü Esenyurt, yüzde 7,47’si Küçükçekmece, yüzde 6,20’si ise Bağcılar ilçelerinden geldi.

        Avrupa Yakası’nda yılın ilk 9 ayında kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye taleplerinde ise önemli bir azalma gözlendi. Geçen yıl ilk 9 ayda 27 bin 758 olan tahliye talebi bu yıl yüzde 35 azalarak 17 bin 934’te kaldı. İstanbul Avrupa Yakası’nda 2018’den bu yana 189 bin 809 abone kentsel dönüşüm nedeniyle evini tahliye etti.

        İSTANBULLU DIŞINDA EN FAZLA ABONE SİVAS’TAN

        Abonelerin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ülke dağılımına da yer veren Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre İstanbul Avrupa Yakası’nda geçen yıl eylül sonu itibarıyla 188 bin 699 olan yabancı abone sayısı yüzde 2 artarak 192 bin 701’e çıktı.

        Elektrik aboneleri içinde İstanbul nüfusuna kayıtlı olanlar hariç, 189 bin 71 abone ile Sivaslılar ilk sırada yer aldı. Onu 146 bin 783 abone ile Kastamonulular, 124 bin 813 abone ile de Malatyalılar izledi. Avrupa Yakası’nda memleket dağılımına bakıldığında abonelerin yüzde 18’ini İstanbullular oluştururken, Sivaslıların Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer’de yoğunlukta olduğu gözlendi. Rapora göre Kastamonulular; Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Kağıthane’de, Malatyalılar; en fazla Bağcılar’da, Tokatlılar ise yüzde 19 gibi bir oranla Esenyurt’ta yoğun olarak ikamet etmekte.

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