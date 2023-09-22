Avrupa'nın en iyi müzelerinden biri seçilen Tunceli Müzesi turist beklentisini artırdı

Müzenin tanınırlığını artırmak için de yarışmalara katıldıklarını vurgulayan Öncel, şöyle devam etti:

"Müzemiz geçen yıl Avrupa Komisyonu himayesindeki Avrupa Müze Forumu'nda bir yarışmaya katılmıştı ve platformda 68 ülke vardı. Biz de Tunceli Müzesi olarak Göbeklitepe ve Van müzelerimizle bu platforma dahil olduk. Hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil tanıttık. Bu forum tarafından bir sertifikayla ödüllendirilmiştik."