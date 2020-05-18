AA

Türkiye 13 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15,6'sına karşılık geldi.

Türkiye genç nüfusuyla Belçika'dan Yunanistan'a, İsveç'ten Macaristan'a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Bu yılın şubat ayında AB'den ayrılan, 7 milyon 832 bin 236 gence sahip Birleşik Krallık, birliğin bu gruptaki toplam nüfusunun 47 milyon 350 bin 474'e gerilemesine neden oldu. Avrupa'nın en yüksek genç nüfus oranına sahip 5. ülkesi konumunda olan Birleşik Krallık'ın, birlikten ayrılmasının ardından, AB'nin yüzde 10,7 olan genç nüfus oranı yüzde 10,6 geriledi.

Hem genç sayısı hem de toplam nüfusa oranı açısından Avrupa'nın zirvesinde yer alan Türkiye'yi, genç nüfus oranı açısından yüzde 12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,63 ile Danimarka, yüzde 12,55 ile İrlanda ve yüzde 12,34 ile Hollanda izledi. Bu oran Fransa'da yüzde 11,75, Almanya'da yüzde 10,37 ve İtalya'da yüzde 9,75 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfusa oranına sahip ülke ise yüzde 8,90 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,07 ile Çekya, yüzde 9,17 ile Letonya takip etti.

Almanya'nın AB’de 15-24 yaş grubunda en çok nüfusa sahip ülke olduğu görüldü. Bu yaş grubunda 8 milyon 610 bin 749 nüfusa sahip olan Almanya'yı, 7 milyon 872 bin 388 ile Fransa, 5 milyon 887 bin 386 ile İtalya izledi.

Bu yılın şubat ayında AB'den ayrılan Birleşik Krallık'ın bu yaş grubundaki nüfusu 7 milyon 832 bin 236 olarak hesaplandı.

AB'ye üye 27 ülke ve Türkiye'nin toplam nüfusu, genç nüfusu ve genç nüfus oranları şöyle :

Ülkeler Toplam nüfus Genç nüfus Genç nüfus oranı Türkiye 83.154.997 12.955.672 15,60 Güney Kıbrıs Rum yönetimi 875.899 112.151 12,80 Danimarka 5.806.081 733.405 12,63 İrlanda 4.904.240 615.519 12,55 Hollanda 17.282.163 2.131.944 12,34 Fransa 67.012.883 7.872.388 11,75 Lüksemburg 613.894 71.244 11,61 Belçika 11.455.519 1.301.822 11,36 İsveç 10.230.185 1.157.106 11,31 Finlandiya 5.517.919 616.543 11,17 Malta 493.559 54.377 11,02 Avusturya 8.858.775 969.767 10,95 Hırvatistan 4.076.246 445.024 10,92 Macaristan 9.772.756 1.048.857 10,73 Portekiz 10.276.617 1.091.449 10,62 AB 27 ülke 446.824.564 47.350.474 10,60 Romanya 19.414.458 2.052.540 10,57 Litvanya 2.794.184 294.428 10,54 Slovakya 5.450.421 567.014 10,40 Almanya 83.019.213 8.610.749 10,37 Polonya 37.972.812 3.912.402 10,30 Yunanistan 10.724.599 1.098.459 10,24 İspanya 46.937.060 4.620.483 9,84 İtalya 60.359.546 5.887.386 9,75 Estonya 1.324.820 125.919 9,50 Slovenya 2.080.908 194.795 9,36 Letonya 1.919.968 176.004 9,17 Çekya 10.649.800 965.408 9,07 Bulgaristan 7.000.039 623.291 8,90