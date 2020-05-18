Türkiye 13 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15,6'sına karşılık geldi.
Türkiye genç nüfusuyla Belçika'dan Yunanistan'a, İsveç'ten Macaristan'a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Bu yılın şubat ayında AB'den ayrılan, 7 milyon 832 bin 236 gence sahip Birleşik Krallık, birliğin bu gruptaki toplam nüfusunun 47 milyon 350 bin 474'e gerilemesine neden oldu. Avrupa'nın en yüksek genç nüfus oranına sahip 5. ülkesi konumunda olan Birleşik Krallık'ın, birlikten ayrılmasının ardından, AB'nin yüzde 10,7 olan genç nüfus oranı yüzde 10,6 geriledi.
Hem genç sayısı hem de toplam nüfusa oranı açısından Avrupa'nın zirvesinde yer alan Türkiye'yi, genç nüfus oranı açısından yüzde 12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,63 ile Danimarka, yüzde 12,55 ile İrlanda ve yüzde 12,34 ile Hollanda izledi. Bu oran Fransa'da yüzde 11,75, Almanya'da yüzde 10,37 ve İtalya'da yüzde 9,75 olarak hesaplandı.
AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfusa oranına sahip ülke ise yüzde 8,90 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,07 ile Çekya, yüzde 9,17 ile Letonya takip etti.
Almanya'nın AB’de 15-24 yaş grubunda en çok nüfusa sahip ülke olduğu görüldü. Bu yaş grubunda 8 milyon 610 bin 749 nüfusa sahip olan Almanya'yı, 7 milyon 872 bin 388 ile Fransa, 5 milyon 887 bin 386 ile İtalya izledi.
Bu yılın şubat ayında AB'den ayrılan Birleşik Krallık'ın bu yaş grubundaki nüfusu 7 milyon 832 bin 236 olarak hesaplandı.
AB'ye üye 27 ülke ve Türkiye'nin toplam nüfusu, genç nüfusu ve genç nüfus oranları şöyle :
|Ülkeler
|Toplam nüfus
|Genç nüfus
|Genç nüfus oranı
|Türkiye
|83.154.997
|12.955.672
|15,60
|Güney Kıbrıs Rum yönetimi
|875.899
|112.151
|12,80
|Danimarka
|5.806.081
|733.405
|12,63
|İrlanda
|4.904.240
|615.519
|12,55
|Hollanda
|17.282.163
|2.131.944
|12,34
|Fransa
|67.012.883
|7.872.388
|11,75
|Lüksemburg
|613.894
|71.244
|11,61
|Belçika
|11.455.519
|1.301.822
|11,36
|İsveç
|10.230.185
|1.157.106
|11,31
|Finlandiya
|5.517.919
|616.543
|11,17
|Malta
|493.559
|54.377
|11,02
|Avusturya
|8.858.775
|969.767
|10,95
|Hırvatistan
|4.076.246
|445.024
|10,92
|Macaristan
|9.772.756
|1.048.857
|10,73
|Portekiz
|10.276.617
|1.091.449
|10,62
|AB 27 ülke
|446.824.564
|47.350.474
|10,60
|Romanya
|19.414.458
|2.052.540
|10,57
|Litvanya
|2.794.184
|294.428
|10,54
|Slovakya
|5.450.421
|567.014
|10,40
|Almanya
|83.019.213
|8.610.749
|10,37
|Polonya
|37.972.812
|3.912.402
|10,30
|Yunanistan
|10.724.599
|1.098.459
|10,24
|İspanya
|46.937.060
|4.620.483
|9,84
|İtalya
|60.359.546
|5.887.386
|9,75
|Estonya
|1.324.820
|125.919
|9,50
|Slovenya
|2.080.908
|194.795
|9,36
|Letonya
|1.919.968
|176.004
|9,17
|Çekya
|10.649.800
|965.408
|9,07
|Bulgaristan
|7.000.039
|623.291
|8,90
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!