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Avrupa liderleri Kiev'e gitti: Macron ve Zelenskiy'nin bu kareleri gündem oldu

Avrupa liderleri Kiev'e gitti: Macron ve Zelenskiy'nin bu kareleri gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz ve İtalya Başbakanı Draghi dün Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Kiev ziyareti öncesinde "Ukrayna, Rusya ile anlaşmalı" açıklamasında bulunan Macron'un, Zelenskiy'e sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu

17.06.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

  • Liderler düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiklerini belirtti.

  • Ancak Avrupa liderlerinin Ukrayna gezisine Macron ile Zelenskiy'nin fotoğrafları damga vurdu.

     

     

  • Macron'un, Kiev ziyareti öncesinde "Savaşın bitmesi için Ukrayna bir noktada Rusya ile anlaşmak zorunda" açıklaması tepki çekmişti. Bu açıklamalarında ardından Macron'un Zelenskiy'e sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

  • İngiliz Mirror gazetesindeki haberde 'Zelenskiy, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kiev'de bir araya geldiğinde etkilenmiş görünmüyordu' ifadesine yer verildi.

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