Avrupa'daki Türklerin yurda gelişlerinde artış bekleniyor

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ile gurbetçilerin gelişleri ve alınacak önlemler hakkında görüşen Eren, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.
Yurt dışında çok büyük bir Türk varlığı olduğunu ve her sene tatillerini geçirmek için baba ocağına geldiklerini belirten Eren, YTB olarak gurbetçi vatandaşların sıla yolundaki yol güzergahları boyunca hep yanlarında olmaya çalıştıklarını vurguladı.
Gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıkları andan itibaren de her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını anlatan Eren, "Geçtiğimiz yıl sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 600 bin vatandaşımızın geçtiğini görüyoruz. Türkiye genelinde ise 3 milyondan fazla gurbetçimiz Türkiye'ye geldi. Bu korona süreci tersine bir etki yaratabilir. İnsanlar Türkiye'nin koronavirüs ile başarılı çalışmalarını gördü. Bir de vatan hasreti var. Tabii biraz duygusallık da var, insanlar uzun süre evden çıkmadı. Biz bu sene yoğun bir geliş bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Eren, Türkiye'ye girişlerde hem vatandaşların sağlığını riske atmamaları hem de burada geçirdiği kısıtlı vakti en verimli şekilde geçirmeleri için hazırlık yaptıklarını belirterek "Vatandaşlarımız valizlerini hazırlasın, inşallah bu senede sıla yolunda yanında yanlarında olacağız. Tabii ki ülkemizin alacağı tedbirleri de aksatmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Eren, Avrupa'nın neresinde olursa olsun yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının geçeceği güzergahlarla ilgili bilgilendirici internet sitesi ve mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını vurguladı.
İstanbul Milletvekili Sırakaya ise Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelişlerini daha kolay bir hale getirmek ve salgın sürecinde yapılan çalışmaları yerinde tespit etmek için Edirne'ye geldiklerini, gümrük yetkililerinin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp ile de görüşeceklerini belirtti.
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