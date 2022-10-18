Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gelişen süreç, otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam edecek gibi duruyor.

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'daki fabrikaların kapanması ile otomotiv üretiminde kablo krizi patlak gösterirken, şimdi ise enerji krizine bağlı olarak Avrupa'daki otomotiv üretiminin azalma ihtimali baş gösterdi.

Analiz firması S&P Global Mobility, Avrupa'daki enerji krizinin kıtadaki otomobil üretimini yüzde 40 oranında azaltabileceğini bildirdi.

Buna göre, en kötü senaryoda Avrupa otomotiv endüstrisinin 2023 sonuna kadar her çeyrekte 1 milyon adetlik kayıp yaşayacağı öngörülüyor.

S&P Global Mobility'nin, fenomen televizyon dizisi 'Game of Thrones'tan esinlenerek adını 'Winter is Coming' (Kış Geliyor) koyduğu raporuna göre, hali hazırda tedarik krizi ile boğuşan sektör, Rusya-Ukrayna savaşının ardından da artan enerji maliyetlerini karşılamaya çalışıyor.

Öte yandan, raporda, 'roket hızı' ile artan enerji maliyetlerinin otomotiv sektörünü riske soktuğu ve üretim hatlarında kesintilere yol açabileceği belirtildi.

ÜRETİMDE ARAÇ BAŞINA DÜŞEN ENERJİ MALİYETİ ARTTI

S&P Global Mobility, otomobil üretiminde araç başına düşen enerji maliyetinin, enerji krizi öncesindeki 50 euro seviyesinden, 687-773 euro aralığına yükseldiğine dikkat çekerek, küçük ölçekli tedarikçilerin bu durum nedeniyle sıkıntıya düşebileceği uyarısında da bulundu.

Raporda, Avrupa otomotiv endüstrisinin enerji krizi ile mücadele için herhangi bir plan yapmaması halinde, birçok tedarikçinin iflas bayrağı çekebileceği kaydedildi.

Daha önce, bugünden 2023 sonuna kadar Avrupa'daki otomobil üretiminin her çeyrekte 4-4.5 milyon adet aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulunan S&P Global Mobility, enerji krizinin üretimde kesintilere yol açması durumunda bu rakamın 3 milyon adetin altında düşebileceği şeklinde tahminlerini güncelledi.

BU OTOMOBİLLERE DİKKAT!

Söz konusu rapor, önümüzdeki dönemde Avrupa'dan ithal edilen araçlarda 'enerji' zammı yaşanabileceğini ortaya koyarken, işlerin daha kötüye gitmesi durumunda ise Avrupa'dan ithal edilecek araç bulunamaması ihtimalini de gündeme getiriyor!

Bu kapsamda, Türkiye'de satılan binek otomobillerden hangilerinin Avrupa'da üretilerek ithal edildiğini çıkardık.

Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarının yüzde 60'dan fazlasını oluşturan ithal modellerin hangilerinin Avrupa'da üretildiğini ortaya koyarak, önümüzdeki dönemde bulunması zor olabilecek otomobilleri tek tek sıraladık.

AVRUPA'DA HANGİ MODEL NEREDE ÜRETİLİYOR? Marka Model Üretildiği Ülke Alfa Romeo Tonale İtalya Stelvio İtalya Giulia İtalya Giulietta İtalya Aston Martin Vantage İngiltere DB11 İngiltere DBX İngiltere Rapide S İngiltere DBS İngiltere Vanquish İngiltere Audi A3 Almanya A4 Almanya A5 Almanya A6 Almanya A7 Almanya A8 Almanya Q2 Almanya Q3 Macaristan Q7 Slovakya Q8 Slovakya E-tron Belçika Bentley Flying-Spur İngiltere GT İngiltere Bentayga İngiltere GTC İngiltere BMW 1 Serisi Almanya 2 Serisi Almanya 3 Serisi Almanya 4 Serisi Almanya 5 Serisi Almanya 6 Serisi Almanya 7 Serisi Almanya 8 Serisi Almanya X1 Almanya X2 Almanya iX Almanya i4 Almanya Citroen C3 Slovakya C3 Aircross İspanya C4 İspanya C5 Aircross Fransa C-Elysee İspanya Cupra Formentor İspanya Leon İspanya Ateca Çekya Dacia Duster Romanya Sandero Romanya Lodgy Romanya Logan Romanya DS DS 7 Crossback Fransa DS 3 Crossback Fransa DS 4 Almanya Ferrari F8 İtalya Roma İtalya 812 İtalya SF90 İtalya Fiat 500 C İtalya 500 X İtalya 500 L Sırbistan 500 İtalya Panda İtalya Ford Puma Romanya Focus Almanya Fiesta Almanya Kuga İspanya Eco Sport Romanya Hyundai Tucson Çekya i30 Çekya Kona Electric Çekya Jaguar I-Pace İngiltere F-Pace İngiltere E-Pace İngiltere F-Type İngiltere XF İngiltere XE İngiltere Jeep Renegade İtalya Compass İtalya Kia Ceed Slovakya Xceed Slovakya Sportage Slovakya Lamborghini Urus İtalya Aventador İtalya Huracan İtalya Land Rover Range Rover İngiltere Range Rover Sport İngiltere Defender İngiltere Discovery İngiltere Discovery Sport İngiltere Velar İngiltere Evoque İngiltere Maserati Levante İtalya Grecale İtalya Ghibli İtalya Quattroporte İtalya Mercedes-Benz A Almanya-Macaristan B Almanya C Almanya E Almanya S Almanya GLA Almanya GLC Almanya EQA Almanya EQB Macaristan EQC Almanya EQE Almanya EQS Almanya G Avusturya Mini Cooper İngiltere Clubman İngiltere Countryman İngiltere Nissan Qashqai İngiltere Juke İngiltere Micra Fransa Opel Corsa İspanya Astra Polonya/İngiltere Crossland İspanya Grandland Almanya Mokka Fransa Insignia Almanya Peugeot 208 Slovakya 308 Fransa 508 Fransa 2008 Fransa 3008 Fransa 5008 Fransa 301 İspanya Porsche Macan Almanya Cayenne Slovakya Panamera Almanya 911 Almanya 718 Almanya Taycan Almanya Renault Taliant Romanya Captur İspanya Zoe Fransa Kadjar İspanya Talisman Fransa Megane HB İspanya Seat Ibiza İspanya Leon İspanya Arona İspanya Ateca Çekya Tarraco Almanya Skoda Fabia Çekya Scala Çekya Octavia Çekya Superb Çekya Kamiq Çekya Karoq Çekya-Slovakya Kodiaq Çekya Toyota Corolla HB İngiltere Yaris Fransa Yaris Cross Fransa Volkswagen Polo İspanya Golf Almanya Passat Almanya Arteon Almanya Taigo İspanya T-Cross İspanya T-Roc Portekiz Tiguan Almanya Touareg Sovakya Volvo XC40 Belçika XC60 İsveç XC90 İsveç V90 İsveç

TÜRK SANAYİCİ ENDİŞELİ

Avrupa otomotiv sektörünü tehdit eden enerji krizi, Türk otomotiv sanayisinde de endişe yarattı.

Öyle ki, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri otomotiv ihracatında en büyük pazar konumunda. AB ülkeleri, Eylül ayında Türk otomotiv sanayisinin toplam ihracatından yüzde 64 pay aldı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir toplantıda enerji krizinin otomotiv sektörüne yönelik etkilerini değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Avrupa'daki enerji krizinin fiyatlara etki edeceğini vurgulayarak, Batı Avrupa’da enflasyonu tetikleyen en önemli konulardan birinin enerji fiyatlarındaki artışlar olduğunu söylemişti.

Eroldu, "Yurt dışından artık ithal edilen parçalarda da ciddi menşei artışları söz konusu. Zaten hammaddeden dolayı bir artış baskısı vardı, şimdi enerjinin tetiklediği enflasyondan dolayı ikinci bir maliyet artış dalgası daha oluşuyor. Riskli konulardan bir tanesi de, özellikle enerji yoğun sektörlerde kısmi duruş riskleri. Özellikle çelik, alüminyum gibi çok yüksek enerji kullanan tesislerde riskli bir dönem oluşabilir. Bu da bizi önümüzdeki aylar için endişelendiriyor" ifadelerini kullanmıştı.