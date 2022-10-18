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Avrupa'daki enerji krizi o modelleri bulmayı zorlaştırabilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı ve Rusya'nın karşılıklı yaptırım adımları, Rusya'nın doğalgazı kesmesi ile Avrupa'yı daha önce görülmemiş bir enerji krizine sürükledi. Gelişmeler, 2 yıldır çip krizi ile boğuşan otomotiv sektöründe de yeni bir belirsizlik yarattı. Avrupa'daki enerji krizinin kıtadaki otomobil üretimini yüzde 40 oranında azaltabileceğini bildiren S&P Global Mobility, Avrupa otomotiv endüstrisinin 2023 sonuna kadar her çeyrekte 1 milyon adetlik kayıp yaşayacağı tahmininde bulundu. Ortaya atılan senaryo, pazarın yüzde 60'ının ithal araçlardan oluştuğu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Avrupa'daki otomotiv üretiminin azalma ihtimaline bağlı olarak, önümüzdeki dönemde bayilerde bulunması güç olabilecek Avrupalı otomobillerin listesini çıkardık. Yiğitcan Yıldız yazdı...

18.10.2022 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa'daki enerji krizi o modelleri bulmayı zorlaştırabilir - Otomobil Haberleri

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gelişen süreç, otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam edecek gibi duruyor.

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'daki fabrikaların kapanması ile otomotiv üretiminde kablo krizi patlak gösterirken, şimdi ise enerji krizine bağlı olarak Avrupa'daki otomotiv üretiminin azalma ihtimali baş gösterdi.

Analiz firması S&P Global Mobility, Avrupa'daki enerji krizinin kıtadaki otomobil üretimini yüzde 40 oranında azaltabileceğini bildirdi.

Buna göre, en kötü senaryoda Avrupa otomotiv endüstrisinin 2023 sonuna kadar her çeyrekte 1 milyon adetlik kayıp yaşayacağı öngörülüyor.

S&P Global Mobility'nin, fenomen televizyon dizisi 'Game of Thrones'tan esinlenerek adını 'Winter is Coming' (Kış Geliyor) koyduğu raporuna göre, hali hazırda tedarik krizi ile boğuşan sektör, Rusya-Ukrayna savaşının ardından da artan enerji maliyetlerini karşılamaya çalışıyor.

Öte yandan, raporda, 'roket hızı' ile artan enerji maliyetlerinin otomotiv sektörünü riske soktuğu ve üretim hatlarında kesintilere yol açabileceği belirtildi.

ÜRETİMDE ARAÇ BAŞINA DÜŞEN ENERJİ MALİYETİ ARTTI

S&P Global Mobility, otomobil üretiminde araç başına düşen enerji maliyetinin, enerji krizi öncesindeki 50 euro seviyesinden, 687-773 euro aralığına yükseldiğine dikkat çekerek, küçük ölçekli tedarikçilerin bu durum nedeniyle sıkıntıya düşebileceği uyarısında da bulundu.

Raporda, Avrupa otomotiv endüstrisinin enerji krizi ile mücadele için herhangi bir plan yapmaması halinde, birçok tedarikçinin iflas bayrağı çekebileceği kaydedildi.

Daha önce, bugünden 2023 sonuna kadar Avrupa'daki otomobil üretiminin her çeyrekte 4-4.5 milyon adet aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulunan S&P Global Mobility, enerji krizinin üretimde kesintilere yol açması durumunda bu rakamın 3 milyon adetin altında düşebileceği şeklinde tahminlerini güncelledi.

BU OTOMOBİLLERE DİKKAT!

Söz konusu rapor, önümüzdeki dönemde Avrupa'dan ithal edilen araçlarda 'enerji' zammı yaşanabileceğini ortaya koyarken, işlerin daha kötüye gitmesi durumunda ise Avrupa'dan ithal edilecek araç bulunamaması ihtimalini de gündeme getiriyor!

Bu kapsamda, Türkiye'de satılan binek otomobillerden hangilerinin Avrupa'da üretilerek ithal edildiğini çıkardık.

Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarının yüzde 60'dan fazlasını oluşturan ithal modellerin hangilerinin Avrupa'da üretildiğini ortaya koyarak, önümüzdeki dönemde bulunması zor olabilecek otomobilleri tek tek sıraladık.

AVRUPA'DA HANGİ MODEL NEREDE ÜRETİLİYOR?
Marka Model Üretildiği Ülke
Alfa Romeo Tonale İtalya
Stelvio İtalya
Giulia İtalya
Giulietta İtalya
Aston Martin Vantage İngiltere
DB11 İngiltere
DBX İngiltere
Rapide S İngiltere
DBS İngiltere
Vanquish İngiltere
Audi A3 Almanya
A4 Almanya
A5 Almanya
A6 Almanya
A7 Almanya
A8 Almanya
Q2 Almanya
Q3 Macaristan
Q7 Slovakya
Q8 Slovakya
E-tron Belçika
Bentley Flying-Spur İngiltere
GT İngiltere
Bentayga İngiltere
GTC İngiltere
BMW 1 Serisi Almanya
2 Serisi Almanya
3 Serisi Almanya
4 Serisi Almanya
5 Serisi Almanya
6 Serisi Almanya
7 Serisi Almanya
8 Serisi Almanya
X1 Almanya
X2 Almanya
iX Almanya
i4 Almanya
Citroen C3 Slovakya
C3 Aircross İspanya
C4 İspanya
C5 Aircross Fransa
C-Elysee İspanya
Cupra Formentor İspanya
Leon İspanya
Ateca Çekya
Dacia Duster Romanya
Sandero Romanya
Lodgy Romanya
Logan Romanya
DS DS 7 Crossback Fransa
DS 3 Crossback Fransa
DS 4 Almanya
Ferrari F8 İtalya
Roma İtalya
812 İtalya
SF90 İtalya
Fiat 500 C İtalya
500 X İtalya
500 L Sırbistan
500 İtalya
Panda İtalya
Ford Puma Romanya
Focus Almanya
Fiesta Almanya
Kuga İspanya
Eco Sport Romanya
Hyundai Tucson Çekya
i30 Çekya
Kona Electric Çekya
Jaguar I-Pace İngiltere
F-Pace İngiltere
E-Pace İngiltere
F-Type İngiltere
XF İngiltere
XE İngiltere
Jeep Renegade İtalya
Compass İtalya
Kia Ceed Slovakya
Xceed Slovakya
Sportage Slovakya
Lamborghini Urus İtalya
Aventador İtalya
Huracan İtalya
Land Rover Range Rover İngiltere
Range Rover Sport İngiltere
Defender İngiltere
Discovery İngiltere
Discovery Sport İngiltere
Velar İngiltere
Evoque İngiltere
Maserati Levante İtalya
Grecale İtalya
Ghibli İtalya
Quattroporte İtalya
Mercedes-Benz A Almanya-Macaristan
B Almanya
C Almanya
E Almanya
S Almanya
GLA Almanya
GLC Almanya
EQA Almanya
EQB Macaristan
EQC Almanya
EQE Almanya
EQS Almanya
G Avusturya
Mini Cooper İngiltere
Clubman İngiltere
Countryman İngiltere
Nissan Qashqai İngiltere
Juke İngiltere
Micra Fransa
Opel Corsa İspanya
Astra Polonya/İngiltere
Crossland İspanya
Grandland Almanya
Mokka Fransa
Insignia Almanya
Peugeot 208 Slovakya
308 Fransa
508 Fransa
2008 Fransa
3008 Fransa
5008 Fransa
301 İspanya
Porsche Macan Almanya
Cayenne Slovakya
Panamera Almanya
911 Almanya
718 Almanya
Taycan Almanya
Renault Taliant Romanya
Captur İspanya
Zoe Fransa
Kadjar İspanya
Talisman Fransa
Megane HB İspanya
Seat Ibiza İspanya
Leon İspanya
Arona İspanya
Ateca Çekya
Tarraco Almanya
Skoda Fabia Çekya
Scala Çekya
Octavia Çekya
Superb Çekya
Kamiq Çekya
Karoq Çekya-Slovakya
Kodiaq Çekya
Toyota Corolla HB İngiltere
Yaris Fransa
Yaris Cross Fransa
Volkswagen Polo İspanya
Golf Almanya
Passat Almanya
Arteon Almanya
Taigo İspanya
T-Cross İspanya
T-Roc Portekiz
Tiguan Almanya
Touareg Sovakya
Volvo XC40 Belçika
XC60 İsveç
XC90 İsveç
V90 İsveç

TÜRK SANAYİCİ ENDİŞELİ

Avrupa otomotiv sektörünü tehdit eden enerji krizi, Türk otomotiv sanayisinde de endişe yarattı.

Öyle ki, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri otomotiv ihracatında en büyük pazar konumunda. AB ülkeleri, Eylül ayında Türk otomotiv sanayisinin toplam ihracatından yüzde 64 pay aldı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir toplantıda enerji krizinin otomotiv sektörüne yönelik etkilerini değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Avrupa'daki enerji krizinin fiyatlara etki edeceğini vurgulayarak, Batı Avrupa’da enflasyonu tetikleyen en önemli konulardan birinin enerji fiyatlarındaki artışlar olduğunu söylemişti.

Eroldu, "Yurt dışından artık ithal edilen parçalarda da ciddi menşei artışları söz konusu. Zaten hammaddeden dolayı bir artış baskısı vardı, şimdi enerjinin tetiklediği enflasyondan dolayı ikinci bir maliyet artış dalgası daha oluşuyor. Riskli konulardan bir tanesi de, özellikle enerji yoğun sektörlerde kısmi duruş riskleri. Özellikle çelik, alüminyum gibi çok yüksek enerji kullanan tesislerde riskli bir dönem oluşabilir. Bu da bizi önümüzdeki aylar için endişelendiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

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