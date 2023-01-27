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Avrupa'da toplam kaç ülke var? Avrupa kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri

Avrupa kıtası, 10.360.000 kilometrekarelik yüzölçümü ile Dünya yüzeyinin %7'sine tekabül eden büyük bir yarımada olup, İzlanda, İngiltere ve İrlanda gibi büyük adaları bünyesinde barındırır. Avrupa kıtası kuzeyde donmuş Arktik Okyanusu'ndan güneyde Akdeniz'e kadar uzanır.

Giriş: 27.01.2023 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa'da Toplam Kaç Ülke Var? Avrupa Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
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Avrupa kıtası dört ana coğrafi bölüme veya bölgeye ayrılır. Peki, Avrupa'da kaç ülke var? Avrupa'da 44 ülke ve bölge bulunmaktadır. Konumsal olarak, beş bölgeye ayrılmıştır: Güney Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa. Avrupa'nın bu bölümü, batıdan Avrupa'nın kuzeyini, yani Batı Avrupa'nın kuzeyini, Manş Denizi'ni ve Baltık Denizi'ni ve Baltık cumhuriyetleri, Estonya, Letonya ve Litvanya'yı içerir.

Avrupa'da toplam kaç ülke var?

Avrupa, batıda Atlantik boyunca, doğuda Asya, kuzeyde Arktik boyunca ve güneyde Akdeniz ile genişlemeye sahiptir. 44'ü tamamen Avrupa, geri kalan 7'si ise Avrupa ve Asya kıtaları arasında olduğu için Avrasya olarak kabul edilen toplam 50 ülkeden oluşmaktadır.

Güney Avrupa bu bölge, Avrupa kıtasının güney yarı tropikal bölümünü, güneyde Akdeniz ile sınırlanmıştır ve Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve dahil olmak üzere 13 bağımsız ülkeden oluşmaktadır. Doğu Avrupa’da ise eski Sovyetler Birliği ülkeleri yani Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Moldova yer alıyor.

Avrupa kıtası kuzey yarımkürede yer alır ve birlikte Asya ve Avrupa kıtaları olan Avrasya'nın batı kısmını temsil eder ve Avrupa kıtasının doğudaki sınırları Asya kıtası tarafından paylaşılır. 2400 km boyunca uzanan sıradağlar olan Ural Dağları'nın Rusya'nın batısında ve güneyinde Kazakistan sınırlarına kadar uzanan uzantısıdır.

Avrupa Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri

  1. Almanya
  2. Avusturya
  3. Belçika
  4. Birleşik Krallık
  5. Fransa
  6. Hollanda
  7. İrlanda
  8. İsviçre
  9. Lihtenştayn
  10. Lüksemburg
  11. Monako
  12. Beyaz Rusya
  13. Bulgaristan
  14. Çekya
  15. Macaristan
  16. Moldova
  17. Polonya
  18. Romanya
  19. Slovakya
  20. Ukrayna
  21. Danimarka
  22. Estonya
  23. Finlandiya
  24. İsveç
  25. İzlanda
  26. Letonya
  27. Litvanya
  28. Norveç
  29. Andorra
  30. Arnavutluk
  31. Bosna-Hersek
  32. Hırvatistan
  33. İspanya
  34. İtalya
  35. Karadağ
  36. Makedonya
  37. Malta
  38. Portekiz
  39. San Marino
  40. Sırbistan
  41. Slovenya
  42. Vatikan
  43. Yunanistan
  44. Abhazya
  45. Dağlık Karabağ
  46. Güney Osetya
  47. Kosova
  48. Kuzey Kıbrıs
  49. Transdinyester
  50. Ağrotur ve Dikelya
  51. Cebelitarık
  52. Faroe Adaları
  53. Guernsey
  54. Jan Mayen
  55. Jersey
  56. Man Adası
  57. Svalbard

Doğu Avrupa en büyük kısımdır ve Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti'nden oluşur.

Avrupa'nın endüstriyel kalbi olan ve tüm ekonomik bileşenleri içinde barındıran Batı Avrupa, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık'tan oluşmaktadır.

Avrupa’daki Ülkelerin İsimleri

Aşağıda, tüm alanı Avrupa kıtasında bulunan en önemli büyük Avrupa ülkeleri listelenmiştir.

  • İspanya.
  • Vatikan
  • Avusturya
  • Belçika
  • Fransa
  • Almanya
  • Lihtenstayn
  • Lüksemburg
  • Monaco
  • Hollanda
  • İsviçre
  • Bosna-Hersek.
  • Hırvatistan
  • Yunanistan
  • İtalya
  • Makedonya Cumhuriyeti.
  • Malta eyaleti
  • Karadağ Cumhuriyeti
  • Portekiz
  • San Marino
  • Sırbistan
  • Slovakya
  • Ukrayna
  • Danimarka
  • Estonya
  • Finlandiya
  • İzlanda
  • İrlanda Cumhuriyeti.
  • Letonya
  • Litvanya
  • Norveç
  • İsveç
  • Birleşik krallık
  • Alanya
  • Andorra
  • Beyaz Rusya
  • Bulgaristan
  • Çek Cumhuriyeti
  • Macaristan
  • Moldova
  • Polonya
  • Romanya

Ülke sayısı 44 olup bir kısmı Avrupa kıtasında bir kısmı Asya kıtasında yer alan yedi ülke bulunmaktadır ve işte bu ülkeler:

  • Gürcistan
  • Kıbrıs
  • Türkiye
  • Rusya (Hem Asya hem de Avrupa Kıtası'nda yer alan bir ülkedir.)
  • Kazakistan
  • Ermenistan
  • Azerbaycan
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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