Avrupa kıtası dört ana coğrafi bölüme veya bölgeye ayrılır. Peki, Avrupa'da kaç ülke var? Avrupa'da 44 ülke ve bölge bulunmaktadır. Konumsal olarak, beş bölgeye ayrılmıştır: Güney Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa. Avrupa'nın bu bölümü, batıdan Avrupa'nın kuzeyini, yani Batı Avrupa'nın kuzeyini, Manş Denizi'ni ve Baltık Denizi'ni ve Baltık cumhuriyetleri, Estonya, Letonya ve Litvanya'yı içerir.
Avrupa'da toplam kaç ülke var?
Avrupa, batıda Atlantik boyunca, doğuda Asya, kuzeyde Arktik boyunca ve güneyde Akdeniz ile genişlemeye sahiptir. 44'ü tamamen Avrupa, geri kalan 7'si ise Avrupa ve Asya kıtaları arasında olduğu için Avrasya olarak kabul edilen toplam 50 ülkeden oluşmaktadır.
Güney Avrupa bu bölge, Avrupa kıtasının güney yarı tropikal bölümünü, güneyde Akdeniz ile sınırlanmıştır ve Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve dahil olmak üzere 13 bağımsız ülkeden oluşmaktadır. Doğu Avrupa’da ise eski Sovyetler Birliği ülkeleri yani Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Moldova yer alıyor.
Avrupa kıtası kuzey yarımkürede yer alır ve birlikte Asya ve Avrupa kıtaları olan Avrasya'nın batı kısmını temsil eder ve Avrupa kıtasının doğudaki sınırları Asya kıtası tarafından paylaşılır. 2400 km boyunca uzanan sıradağlar olan Ural Dağları'nın Rusya'nın batısında ve güneyinde Kazakistan sınırlarına kadar uzanan uzantısıdır.
Avrupa Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
- Almanya
- Avusturya
- Belçika
- Birleşik Krallık
- Fransa
- Hollanda
- İrlanda
- İsviçre
- Lihtenştayn
- Lüksemburg
- Monako
- Beyaz Rusya
- Bulgaristan
- Çekya
- Macaristan
- Moldova
- Polonya
- Romanya
- Slovakya
- Ukrayna
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- İsveç
- İzlanda
- Letonya
- Litvanya
- Norveç
- Andorra
- Arnavutluk
- Bosna-Hersek
- Hırvatistan
- İspanya
- İtalya
- Karadağ
- Makedonya
- Malta
- Portekiz
- San Marino
- Sırbistan
- Slovenya
- Vatikan
- Yunanistan
- Abhazya
- Dağlık Karabağ
- Güney Osetya
- Kosova
- Kuzey Kıbrıs
- Transdinyester
- Ağrotur ve Dikelya
- Cebelitarık
- Faroe Adaları
- Guernsey
- Jan Mayen
- Jersey
- Man Adası
- Svalbard
Doğu Avrupa en büyük kısımdır ve Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti'nden oluşur.
Avrupa'nın endüstriyel kalbi olan ve tüm ekonomik bileşenleri içinde barındıran Batı Avrupa, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık'tan oluşmaktadır.
Avrupa’daki Ülkelerin İsimleri
Aşağıda, tüm alanı Avrupa kıtasında bulunan en önemli büyük Avrupa ülkeleri listelenmiştir.
- İspanya.
- Vatikan
- Avusturya
- Belçika
- Fransa
- Almanya
- Lihtenstayn
- Lüksemburg
- Monaco
- Hollanda
- İsviçre
- Bosna-Hersek.
- Hırvatistan
- Yunanistan
- İtalya
- Makedonya Cumhuriyeti.
- Malta eyaleti
- Karadağ Cumhuriyeti
- Portekiz
- San Marino
- Sırbistan
- Slovakya
- Ukrayna
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- İzlanda
- İrlanda Cumhuriyeti.
- Letonya
- Litvanya
- Norveç
- İsveç
- Birleşik krallık
- Alanya
- Andorra
- Beyaz Rusya
- Bulgaristan
- Çek Cumhuriyeti
- Macaristan
- Moldova
- Polonya
- Romanya
Ülke sayısı 44 olup bir kısmı Avrupa kıtasında bir kısmı Asya kıtasında yer alan yedi ülke bulunmaktadır ve işte bu ülkeler:
- Gürcistan
- Kıbrıs
- Türkiye
- Rusya (Hem Asya hem de Avrupa Kıtası'nda yer alan bir ülkedir.)
- Kazakistan
- Ermenistan
- Azerbaycan