Dünyada Toplam Kaç Ülke Var? Dünyadaki Ülke Sayısı ve İsimleri

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Dünyada 208 ülke var. Öte yandan, bazen yanlışlıkla ülke olarak adlandırılan, ancak sonunda başka ülkeler tarafından yönetildikleri için ülke olarak kabul edilmeyen düzinelerce bölge ve koloni de vardır.

Dünyadaki Ülke Sayısı ve İsimleri

Dünya ülkelerinin beş kıtaya bölünmesiyle belirtilmiştir. Asya'da 48 ülke, Afrika’da 55 ülke gibi. En küçük ülke 0,44 kilometrekare yüzölçümü ile Vatikan’dır. Rusya ise yüzölçümü bakımından en büyük ülkedir.

Doğu Asya, Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Batı Asya olmak üzere ayrılır. Bazılarının Orta Asya olarak bildiği Orta Asya, Çin'in batı bölgelerinden başlayarak Afganistan'ın kuzeyine kadar ulaşır. Asya'nın bu kısmı siyasi olarak aralarında Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin de bulunduğu 5 ülkeye ayrılmıştır.

Avrupa'da 44 ülke ve bölge bulunmaktadır. Konumsal olarak, beş bölgeye ayrılmıştır: Güney Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa. İşte, dünyadaki ülke adları ve sayıları.

Asya'da Kaç Tane Ülke Var?

Asya kıtasındaki ülke sayısı 48 tanınmış ülke ve dört yarı bağımsız olarak ayrılmaktadır. İşte Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri

Çin Azerbaycan Bahreyn Ermenistan Btuhan Birleşik Arap Emirlikleri Brunei Afganistn Doğu Timor Endonezya Bangladeş Filipinler Filistin Güney Kore Gürcistan Hindistan Irak İran İsrail Japonya Kamboçya Katar Kazakistan Kıbrıs Kırgızistan Kuveyt Kuzey Kore Laos Lübnan Maldivler Malezya Mısır Moğolistan Myanmar Nepal Özbekistan Pakistan Rusya Singapur Sri Lanka Suriye Suudi Arabistan Tacikistan Tayland Türkiye Türkmenistan Umman Ürdün Vietnam Yemen

Kuzey Amerika'da Kaç Tane Ülke Var?

Kuzey Amerika kıtasında toplam 23 bağımsız ülke ve 22 bağımlı bölge bulunmaktadır. Antigua ve Barbuda Eyaleti. Bahamalar, Barbados eyaleti, Belize eyaleti, Panama eyaleti, Trinidad ve Tobago ülkesi. Jamaika Eyaleti, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Saint Vincent ve Grenadinler. Saint Kitts ve Nevis. Saint Lucia Eyaleti, Grenada Eyaleti, Guatemala Eyaleti, Kanada eyaleti, Kosta Rika, Küba Eyaleti, Meksika eyaleti, Nikaragua eyaleti, Hatay ülkesi, Honduras ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri Devleti.

Afrika'da Kaç Tane Ülke Var?

Cezayir

Angola

Benin

Botsvana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Kamerun

Orta Afrika Cumhuriyeti

Çad

Komorlar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Cibuti

Mısır

Ekvator Ginesi

Eritre

Esvatini

Etiyopya

Gabon

Gambiya

Gana

Gine

Gine-Bissau

Kenya

Lesoto

Liberya

Libya

Madagaskar

Malawi

Mali

Moritanya

Mauritius

Fas

Mozambik

Namibya

Nijer

Nijerya

Ruanda

Sao Tome ve Principe

Senegal

Seyşeller

Sierra Leone

Somali

Güney Afrika

Güney Sudan

Sudan

Tanzanya

Gitmek

Tunus

Uganda

Zambiya

Zimbabve

Batı Sahra veya Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti

Güney Amerika'da Kaç Tane Ülke Var?

Güney Amerika’da toplam 12 ülke vardır.

Kolombiya Bolivya Arjantin Şili Peru Uruguay Brezilya Paraguay Venezuela Guyana Surinam Ekvador

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram