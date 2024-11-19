Avrupa'da sürdürülebilir gelecek için Huawei'den yeni çözümler

Huawei'in Paris’te düzenlediği HUAWEI CONNECT 2024 etkinliği dünyanın dört bir yanından gelen sektör liderleri, teknik uzmanlar ve iş ortaklarının katılımıyla, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında önemli panel ve etkinliklere sahne oldu.

Huawei'in Dönüşümlü CEO'larından Ken Hu, açılış konuşmasında, şirketin Avrupa’daki 20 yılı aşkın iş birliği geçmişine dikkat çekerek "Huawei olarak amacımız, ağ iletişimi, depolama, bilgi işlem, bulut ve enerji gibi alanlarda inovasyona büyük yatırımlar yaparak müşterilerimizin bu trendlerden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmaktır" dedi.

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Hu konuşmasında ayrıca pek çok sektöre destek verdiklerini vurgulayarak "Dijital dönüşüm alanında, farklı endüstriler için BİT çözümleri geliştirmek için 5000'den fazla yerel ortakla birlikte çalışıyoruz. Örneğin, turizmde, tarihi kaleler ve şatolar gibi binalarla, bu binaların görünümüne, hissine ve yapısına zarar vermeden yüksek hızlı geniş bant ile bağlamaya yardımcı oluyoruz. Sağlık sektöründe, doktorların daha verimli ve doğru teşhis için yapay zekayı kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Yeşil kalkınmada ise yeşil teknolojilerde durmaksızın yenilik yapıyoruz. Amacımız, Avrupa endüstrilerinin karbon ayak izlerini küçültmelerine ve yenilenebilir enerjinin verimliliğini artırmalarına yardımcı olmaktır" diye konuştu.

REKLAM '180 MİLYON AĞAÇ DİKİMİNE EŞDEĞER KARBON EMİSYONU AZALTIMI' Hu konuşmasında geçen yıl sonunda Avrupa ülkelerinin 200 milyar kilovattan fazla temiz enerji üretmesine yardımcı olduklarını ve karbon emisyonunu 140 milyon kat azalttıklarını belirtirken, bunun sektörde uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek için 180 milyon yeni ağaç dikmek gibi olduğunu ifade etti. Huawei'in dijital kapsayıcılık girişimi TECH4ALL hakkında da bilgi veren Hu, temel odak noktalarından birinin de eğitim olduğunu ifade ederek "5 yıl önce Tech4All adlı bir dijital kapsayıcılık girişimi başlattık. Avrupa'daki üniversiteler ve STK'larla yaptığımız ortaklıklar sayesinde 80 binden fazla kişiyi yeni dijital becerilerle donattık. Yalnızca Fransa'da, tüm mobil dijital sınıflar, uzak ve kırsal topluluklarda 6 binden fazla kişiye dijital eğitim sağladık" derken "Birlikte insanları birbirine bağlamak, işletmeleri güçlendirmek ve Avrupa'da daha sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak için büyük ilerleme kaydettik. Ama daha yapacak çok işimiz var. Her zaman olduğu gibi, Huawei Avrupa için Avrupa'da ve daha yeşil, daha akıllı bir gelecek için sizinle daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye ekledi.

REKLAM DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK Huawei Kurumsal Başkan Yardımcısı ve ICT Ürün Portföy Yönetimi ve Çözümleri Başkanı Michael Ma ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Huawei’in Avrupa’da dijital dönüşümü hızlandırmak için geliştirdiği yenilikçi ürün ve çözümleri anlatarak "Huawei olarak, ICT alanındaki yatırımlarımızla lider ürün ve çözümler geliştiriyor ve bu çözümlerle Avrupa’daki işletmelerin yaratıcılığını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Ma, konuşmasında Huawei'in dijital dönüşüme katkı sağlayan beş ana teknoloji çözümüne dikkat çekti. Yüksek kaliteli 10 Gbps CloudCampus çözümü, işletmelerin dijital altyapısını güçlendirirken; afet kurtarma veri merkezleri için DCN çözümü, önemli bir ağ altyapısı sağlıyor. "Bir göl, üç havuz" yaklaşımı, veri yönetimi ve iş sürekliliğini desteklerken, ultra yüksek hızlı veri merkezi bağlantı (DCI) çözümü, veri merkezleri arasında daha hızlı ve güvenilir iletişim kuruyor. Ayrıca, çok katmanlı fidye yazılımı koruma (MRP) teknolojisi, ağ ve depolama tabanlı güvenlik risklerine karşı kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ma, şirketin maliyet etkinliği, çeşitlilik ve ölçeklenebilirlik gibi alanlarda sunduğu avantajlarla müşterilerine rekabet gücü kazandırmayı sürdüreceğini vurguladı.

AVRUPA'NIN TARİHİ KALELERİNE DİJİTAL DOKUNUŞ Etkinlikte dijital ve akıllı teknolojilerin Avrupa'ya nasıl uygulandığına ilişkin örnekler ve projeler de paylaşıldı. Bunlardan biri de CEO Ken Hu'nun da değindiği çalışma oldu. Çalışma kapsamında Fransa'daki 15. yüzyıldan önce inşa edilmiş La Vigne Şatosu'nda binanın dokusuna zarar vermeden yüksek hızlı geniş bant internet ile bağlanılması sağlandı.

Tarihi binalarda en büyük zorluklardan birisi olan duvar kalınlığını herhangi delme işlemi olmadan ve dokuya zarar vermeden 4-5 farklı kablo yerine sadece tek şeffaf fiber kablo kullanarak bağlantının şatoya dağıtılması sağlandı. Çalışma sonrasında bir şato için dünyanın ilk yüksek hızlı bağlantısı sağlanırken Huawei yetkilileri sadece evlere değil pek çok alana da odaklandıklarını ve bu girişimin yeni projelere ilham vermesinin amaçlandığını belirtti.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI YAPAY ZEKA DESTEKLİ PROJE TECH4ALL projesi ile doğayı korumak için teknolojiyi kullanmak ve aynı zamanda dijital kapsayıcılık için eğitim projeleri yürütmek hedefleniyor. Çalışma ile Huawei pek çok ülkede pek çok farklı alanda çalışma yürütüyor. İspanya'da nesli tükenmekte olan bir tür olan Benelli kartalını korumak için GPS kameraları, bulut platformu kullanılırken, Yunanistan'da orman yangınlarını tespit etmek ve önlemek için yapay zeka ve GPS kullanılıyor.

Yunanistan'da orman yangınlarını önleme amacıyla Huawei'nin Atina Üniversitesi ve PROBOTEK ile birlikte geliştirdiği projede yapay zeka destekli bir sistem ormanlık alanlarda karbondioksit seviyelerini tespit ediyor ve sensörlerle donatılmış bir kontrol merkezine aktarıyor. 5G bağlantısına sahip dronelar görüntüleri merkeze aktararak yangın olup olmadığını bildirirken, mevcut yangınları da başlangıcından itibaren 15 dakika içinde algılayarak acil müdahale ekiplerinin hızla harekete geçmesini sağlayarak faciaların büyümesini engelliyor.

TÜRK GENÇLERİN DİSLEKSİLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK PROJESİ DE YER ALDI Etkinlikte Türk öğrenciler Arda Gökalp Batmaz, Efe Arda Ulun ve Ağa Saltıkalp'in yapay zeka kullanarak geliştirdikleri ve disleksili çocukların eğitimine katkı sağlayacak projesi de tanıtıldı. Huawei'nin katkıları ile desteklenen projede disleksi öğrenim güçlüğü bulunan çocukların bilişsel becerilerini geliştirmelerine, yapay zeka tabanlı eğitim yaklaşımları ve oyunlaştırmayla katkı sunma amaçlanıyor.

EdusynTech ekibinin 'DysTherapy' adını verdikleri projede yapay zekayı eğitime entegre ederek çocukların kendi seviyelerinde ve ilgi duydukları içeriklerle deneyimleyecekleri adaptif bir öğrenme platformu oluşturulurken, uygulama içinde çocuğun performansı ölçülerek ebeveynler ile öğretmenlere gelişimin raporlanması ve eğitimine katkı sağlanması hedefleniyor. Uygulama Android Store, Apple Store ve HUAWEI AppGallery'de yayınlanırken proje için UNESCO ile görüşmeler sürüyor.

'INDUSTRY PIONEER AWARD' SAHİPLERİNİ BULDU Etkinlik kapsamında düzenlenen gala yemeğinde, Huawei Avrupa Bölgesi Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Lu, iş birliği ve inovasyon konularında öncülük eden müşteriler ve iş ortaklarına “Industry Pioneer Award” ödülünü takdim etti. Lu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Yapay zeka ve endüstriyel zekanın hızla geliştiği bu dönemde, daha sıkı iş birlikleri kurarak ortak başarılar elde etmeye kararlıyız. Huawei olarak müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz” dedi.