Avrupa'da perakende satışlar geriledi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,8 geriledi.

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar haziran ayında mayıs ayına kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,7 azaldı.

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3,8 ile Danimarka'da, yüzde 3,4 ile Hollanda'da ve yüzde 2,4 ile Estonya'da oldu.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 9,5, Almanya ve İrlanda'da yüzde 8,8, Hollanda'da yüzde 6,1 geriledi.