Avrupa'da gaz fiyatları 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 43,8 euro'dan işleme açıldı.

Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 39,8 euro'ya düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 15.00'te cuma gününün kapanışına göre yüzde 5,91 azalışla 40 euro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da hava sıcaklığının artması ve rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin yükselmesi, spot piyasada gaz fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

Düşük gaz tüketimi nedeniyle Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı da bir miktar artarak yüzde 55,7 seviyesini buldu.

Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı enerji krizi öncesinde 20 euro'nun altında seyrediyordu. Gaz fiyatları geçen yılın ağustos ayında 348,8 euro'ya kadar çıkarak rekor kırmıştı.