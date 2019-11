Geçtiğimiz yıl Aksaray'daki akıllı fabrikasında üretime başlayan Brisa, Avrupa'daki otomotiv üreticilerine ihracata başladı. Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, orijinal ekipman üreticisi/ana üretici (OE) seviyesinde ihracat yaptıklarını kaydetti. Ar-Ge mühendislerinin geçtiğimiz yıl 8 yeni OE ürünü geliştirdiğine dikkat çeken Alemdar "Bir yılda 20 bin lastikle 340 deneme prototipi gerçekleştirdik. 1 OE lastik için 25 iç pazar ürününe eşit efor harcıyoruz. Bu çalışmalar bu kanalda Brisa teknolojisini öyle bir seviyeye getirdi ki artık Avrupa'da da orijinal ekipman araç üreticilerine ürünlerimizi ihraç ediyoruz" dedi.

Alemdar, OE lastik ihraç ettikleri ülkeleri Fransa, Slovenya, İngiltere, Fas, Sırbistan ve Almanya olarak sıraladı. Alemdar'ın verdiği bilgiye göre şirketin cirosunda OE kanalının payı yüzde 10, ihracat 40 seviyesinde.

'YERLİ OTOMOBİLİN BÜTÜN LASTİKLERİNE TALİBİZ'

Aralık ayında prototipinin sergilenmesi beklenen yerli otomobilin lastiklerine talip olan Brisa'nın CEO'su Alemdar'a son durumu sorduk. Alemdar, Brisa olarak yerli otomobilin bütün modellerinin lastiklerine talip olduklarını söyledi. Projede 10 yıl içerisinde 5 model üretilmesi hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ OTOLARIN LASTİĞİ TÜRKİYE'DEN

Brisa'nın gündemindeki diğer önemli konu elektrikli otomobiller için üretim. Alemdar ''Avrupalı bir otomobil üreticisinin elektrikli modellerinin lastiklerini biz vereceğiz. Bu konuda 2.5 yıldır birlikte çalışıyorduk. Kısa süre önce anlaşmayı yaptık.'' dedi.

MAKİNALAR KONUŞUYOR

Bir grup gazeteciyle, Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa'nın 300 milyon dolar yatırımla kurduğu Aksaray'daki akıllı fabrikasını ziyaret ettik. Endüstri 4.0 uygulamalarının örneklerinden biri olan fabrikada makinalar birbirleriyle konuşuyor. Robotik uygulamalar, big data ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak süreçlerin kısmen otonom hale getirildiği tesislerde tam otomatik lastik transfer sistemi kullanılıyor.

AKILLI GÖZLÜKLE BAĞLANIYOR

Brisa CEO'su Cevdet Alemdar'ın aktardığına göre İzmit ve Aksaray fabrikalarındaki çalışanlar artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları (akıllı gözlük) ile sanal ortamda birbirlerine bağlanıyor. İki fabrika birlikte her 2.5 saniyede bir lastik üretiyor. İki fabrika arasındaki, ürün atamayı verimli ve etkin şekilde yapabilmek için, veri analitiğinden ve ileri simülasyon tekniklerinden yararlanılıyor.

GÜNDE 800 MİLYON VERİ

Brisa her iki fabrikasındaki akıllı makineler ve araçlarla, günde 800 milyon veri üretiyor. Sahadan online toplanan birçok verinin anlık değerlendirilmesi ve buna göre otomatik makina ayarlanması ile optimum kalitede lastik üretimi sağlanırken, arıza olmadan öngörü yapılabiliyor.

DOKUZ AYLIK CİROSU YÜZDE 19 ARTTI

Yılın ilk 9 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 39 daraldı. Peki bu durum lastik sektörünü nasıl etkiledi?

Türkiye lastik pazarında binek ve hafif ticari lastik segmentinde de otomotiv kadar olmasa da bir daralma yaşandığını kaydeden Alemdar, daralmanın yüzde 10 civarında olduğunu kaydetti. Brisa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre şirketin dokuz aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 2.7 milyar TL oldu.

'14 YENİ PAZARA GİRDİK'

Brisa'nın ihracatta güçlü bir büyüme hikayesine sahip olduğunu belirten Alemdar, son 5 yılda Brisa'nın toplam ihracatının adetsel olarak yüzde 61 artış gösterdiğine dikkat çekti. İhracatın 3.4 milyon adetten, 5.4 milyon adede yükseldiğini aktaran Alemdar "Toplam 1 milyar dolar ihracat gelirini ülkemize kazandırdık" dedi. Alemdar 2019 ilk dokuz ayında; 14 yeni pazara girdiklerini bu pazarların Senegal, Mali, Kongo, Tongo, Brunei, Laos, Karadağ, Filipinler, İzlanda, Sri Lanka, Yemen, Kamboçya, Myanmar ve Gana olduğunu söyledi.

HER GÜN YENİ BİR ÜRÜN GELİŞTİRİLİYOR

İhracatta Ar-Ge'nin önemine dikkat çeken Alemdar, Ar-Ge'de 120 kişinin istihdam edildiğini, her gün yeni bir ürün geliştirildiğini . Alemdar şöyle konuştu: "Mühendislerimiz çalıştıkları her gün bir yeni bir ürün geliştiriyorlar. 2019'da 277 ürün geliştirmeyi hedefliyor. Son 3 yılda ARGE'ye 73 milyon TL yatırım yaptık. Her yıl 30 proje hedefiyle yola çıkan ARGE Merkezimizde bu yıl 55 projeye hayat vereceğiz."