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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları yükselişle kapandı

        Avrupa borsaları Fransa'daki dün yapılan erken genel seçimin ilk tur sonuçları sonrası aşırı sağın salt çoğunluğu sağlamada zorluk yaşayabileceğine ilişkin beklentilerle haftanın ilk gününde yükselişle kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 08:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 08:04
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        Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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        Avrupa borsalarında, kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 değer kazanarak 513,02 puana çıktı.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 8.166,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,09 artışla 7.561,13 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 33.716,54 puana çıktı.

        Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 18.290,66 puanı gördü.

        Euro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,16 değer kazanarak 1,073 seviyelerinden işlem gördü.

        FRANSA'DAKİ SEÇİM SONUÇLARI ETKİLİ OLDU

        Fransa'daki erken genel seçimin ilk tur sonuçları sonrası aşırı sağın salt çoğunluğu sağlamada zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesiyle günü yükselişle kapatan piyasalarda, gün içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edildi.

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        ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

        S&P Global'in haziran ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, İngiltere'de imalat sanayi PMI verisi haziranda 50,9 ile büyümesini sürdürdü ancak ülkede imalat sanayi girdi maliyet enflasyonu son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

        Almanya'da ise imalat sanayi PMI verisi haziranda 43,5'e gerileyerek eşik değer olan 50'nin altında kaldı.

        Ülkede yıllık enflasyon ise haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 2,2 oldu.

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