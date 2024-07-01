Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu | Son dakika haberleri

Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu | Son dakika haberleri

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Bakan Mehmet Özhaseki'nin istifasıyla boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni Bakan olan Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

TOKİ'DE UZMAN OLARAK GÖREV ALDI

2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı.

REKLAM 2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 YILLARINDA BAKANLIK YAPTI 2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yer aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Kurum, 2024 yılında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak bu seçimin galibi mevcut başkan Ekrem İmamoğlu oldu.

KURUM'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabb'im üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."