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        Haberler Gündem Politika Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu genel cerrahi profesörü | Son dakika haberleri

        Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu genel cerrahi profesörü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu. Prof. Memişoğlu, İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığını yürüttü. Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 22:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 00:55
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

        1995 YILINDA GENEL CERRAHİ UZMANI OLDU

        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı. 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu.

        MEMİŞOĞLU 2016'DA PROFESÖR UNVANI ALDI

        2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

        TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI OLARAK ATANDI

        2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

        Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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