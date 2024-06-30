Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya, aşk tazeledi
Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Sibil Çetinkaya, Çeşme'de aşk tazeledi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Sibil Çetinkaya, Çeşme'de görüntülendi.
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Bir kaç günlüğüne geldikleri Alaçatı'da yaz sezonu açan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte plaja gitti.
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Havanın rüzgârlı olması nedeniyle denize girmeyen Sibil Çetinkaya, daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, Şükrü Özyıldız; kısa bir süreliğine denizde yüzdü.
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Sibil Çetinkaya, denizden çıkan Şükrü Özyıldız'ın yanına giderek sevgilisine sarılıp onu öptü.