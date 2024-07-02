Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında 19 kişi öldü
Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyinde uyuşturucu çeteleri arasında ağır silahlarla çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti
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Meksika'nın güneyinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.
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Meksika basınındaki habere göre, Chiapas eyaletine bağlı Guatemala sınırındaki La Concordia kasabasında, iki çete arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.
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Olayda taraflardan 19 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 4'ünün Guatemalalı olduğu ortaya çıktı.
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Eyalet Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı ve anlaşmazlığın sınır bölgelerindeki uyuşturucu rotasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
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Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.