Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak

Adalar Belediyesi Meclis toplantısı, Akpolat başkanlığında Burgazada'daki bir kafede yapıldı.

Toplantıda, Özel Güvenlik İzin Belgesi, protokol, ücret tarifesi, ücret aktarması ve bütçe uygulamaları hakkındaki teklifler görüşüldü.

Meclis toplantısının ardından Akpolat ve Meclis üyeleri, toplantıyı izleyen vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Adalar'da gerçekleştirilen minibüs eylemleri hakkında konuşan Akpolat, olayların hoş olmadığını, sorunların sağduyulu davranılarak çözüleceğini söyledi.

Minibüs sorunuyla ilgili protestoları saygıyla karşıladığını belirten Akpolat, "Herkesin doğal hakkıdır. İnsanların özgürce düşüncesini beyan etmesi, eylem yapması kadar doğal bir şey, bunu savunuyoruz ama hakaret içerikli, üst boyutta hakaretler hiç doğru değil." diye konuştu.

BİREYSEL ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMININ ARTMASI

Adalar'da bireysel elektrikli araç kullanımının artmasının sıkıntılarına değinen Akpolat, şunları kaydetti:

"Adada oturanlar ulaşım sorunu yüzünden bireysel akülü araç kullanmaya başladı. Korkunç şekilde sayısı çoğaldı. Bizler herkes yürüsün diyoruz. Yaşlı olanlar var, yürüyemeyenler var. Yaklaşık 10 bin akülü araç sayısı oldu. Bunlar adaya yakışmıyor. Adalarımızın sokakları demir yığınına döndü. Büyükşehirimizin ve Adalar Belediyesinin temizlik araçları yolda park eden araçlar yüzünden süpürme işlemi yapamıyor. Hiç kimsenin bu araçları plakalandırdık diye adalarda gezme lüksü yok. Bunu açık ve net söylüyorum."

Adalar'da çöp toplama hizmetlerinde personel eksikliği gibi sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Akpolat, "Biz Adalar'da yaşayan vatandaşımıza çöp konusunda hizmetini yapmakta zorlanırken, bu mesire alanlarında biriken çöp yığınları bizim hem zaman bakımından hem de eleman bakımından yetersizliğimizden müthiş bir külfet oluşturuluyor ve biz bunlardan hiçbir şekilde gelir elde etmiyoruz." ifadesini kullandı.

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"HERKESİN ÜCRETSİZ DENİZE GİRME HAKKI VAR"

Vatandaşların kıyıya ulaşım hakkının elinden alınmasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Akpolat, bu anlamda herkesin ücretsiz denize girme hakkı olduğunu ifade etti.

Bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından Adalar’ın muaf tutulması için yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden Akpolat, "Sayın Başkan'la görüştüğümüzde evet bu geçtiğimiz bayram Adalar'da ücretsiz ulaşımın son bayramıydı. Bunun da müjdesini vereyim. Artık Adalar'da bu kesin net olduğu için ifade ediyorum. İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan ücretsiz bayram seferleri, Adalar muaf tutularak yapılacak." şeklinde konuştu.

Minibüs protestolarıyla ilgili vatandaşların sorularına cevap veren Akpolat, gözaltıları doğru bulmadığını ve kınadığını söyledi.

MİNİBÜS KRİZİ

Minibüs krizini çözmek için çalıştıklarını söyleyen Akpolat, "Hiçbir mazeret üretmeksizin neticede bir kriz yaşandı ama krizin başlangıç zamanı İETT'nin genel müdürü Alper Bilgili döneminde başlayan bir süreçti. Bireysel elektrikli araçların çoğalmasında altyapıda İETT'nin tamamen ulaşım konusunda, yetersiz kalması sebebiyle bunları yaşadık. Ekrem Bey’de bu konuya çok sıcak bakıyor ve burada yapılan eylemi görmezden gelme gibi bir düşüncesi yok. Konuşa konuşa uzlaşacağız. Biri hayır diyecek, biri evet diyecek orta yolu bulacağız. Minibüslerin Ada'ya yakışmadığı aşikar. Bunu hiç kimse söyleyemez." ifadelerini kullandı.

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Bir süreç yönettiklerini anlatan Akpolat, şunları kaydetti:

"Ben Ekrem Bey'le de yaptığım konuşmada 70 araba firmasının distribütörünü buldum. Bu arabaya tescil verilemeyeceği söyleniyordu. İETT'nin bir ihaleye çıkması konusunu, size anlatmıştı ve bunu gerçekleştireceğini söylemişti. Hiçbir şekilde eğer tescil verilemezse size burada söylerim ve bu arabalar artık çalışacak derim. Bu araçlarla bir dönem gidilecek. Belki 10 ay olur. Adabüslerin tescili geldikten sonra, bu arabaların gideceğini söylüyorum. Minibüsler yakışmıyor ama çalışıyor. Ben de sizin gibi minibüslerin Ada'nın dokusuna uymadığını ve belli bir süre sonra gitmesini doğru bulduğumu söylüyorum."

Gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Nesimi Aday ise Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında hayatını kaybeden 15 kişiye başsağlığı diledi.

Aday, Gazze'deki savaşa değinerek, "Hamas’ın sivillere saldırısını kabul etmeyerek, İsrail'in de Gazze'de yaptıklarını kınıyorum. Filistin halkı başta olmak üzere dünyadaki bütün ezilen halkların, özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum." dedi.

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AK Parti Adalar Meclis Üyesi Grup Başkanvekili Kemal Türkyılmaz, son bir ay içinde Adalar'da halkın yoğun olduğu yerlerde baz istasyonları kurulduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söyleyerek, "Adalarımızda bir verici krizi yaşanıyor. Halkın yoğun olduğu bölgelerde, kimseye sorulmadan verici istasyonları kuruluyor. Bu konuda kimden izin alınıyor? Kim izin veriyor? Veya neden yapılıyor bizi de aydınlatırlarsa sevinirim." diye sordu.

Türkyılmaz, Adalar sakinlerinin İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere tepki için başlattığı eyleme değinerek, şunları kaydetti:

"Uzun süredir Ada'da bir eylem yapılıyor. Adaya uygun olmadığı için vatandaşlar kendince bir isyanı dile getiriyorlar. Herkes eylemini istediği gibi yapabilir, kimseye zarar vermeden. Biz Ada'da yaşayanlar da bu arabaların görüntüsünden çok memnun değiliz. İsterdik ki keşke bu araçlar gelmeden önce bir halka sorulsaydı. Ada'da yaşayan vatandaşların da bir görüşü alınsaydı. 4 sene sonucunda bu kadar uzun süre Adalar'a uymayacak bir model yerine, Adalara uygun olarak beraber ortak hareketle, daha düzgün bir araç getirilseydi. Ada'daki herkes bu işten memnun olurdu. Bu konuda bir mağduriyet var. Araçların modellerinden ve büyüklüğünden herkes şikayetçi. İnşallah Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu buradaki halkın tepkilerini görüyordur. Sit bölgesi olan Adalarımıza uygun, daha düzenli, kültürüne ve dokusuna yakışan daha düzgün araçlar getirmesini temenni ediyorum."

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.