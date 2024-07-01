Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü

Çiftçi Akgök, “Karpuz, kavun, domates, biber, salatalık hepsi vardı. 100 dönümden fazladır aslında benim ektiğim 100 dönüme yakındır. Dolu mahvetti. 1 saate yakın yağış vardı, dolu vardı. Sadece bu mevkilerde yağdı. Bence kökleri de gitti. Ben şuan da umudumu kestim Allah bilir, gitti bence. Bu yılki emeklerimiz belki de gitti ne yapalım Allah'ın emridir” dedi.