Koca krizleri yönetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk sağlık bakanı olarak göreve 2018 yılında başladı ve 2023 Türkiye Genel Seçimleri sonrasında yeniden sağlık bakanı olarak atandı.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamlayarak tıp doktoru olan Bakan Koca, dünyanın büyük bir sınav verdiği COVID-19 salgını sırasında da görevdeydi.

Salgınla mücadele kapsamında 10 Ocak 2020 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Bakan Koca, Türkiye'de tespit edilen ilk koronavirüs vakasını 11 Mart 2020 tarihinde canlı yayında açıkladı.

Koca, koronavirüse karşı COVID-19 aşılarının hızlı bir şekilde temini ve uygulanmasıyla ilgili önemli adımlar attı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vakaların yayılmasının ardından Koca, vatandaşı düzenli olarak bilgilendirmek amacıyla günlük basın toplantıları düzenledi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, gündeme ilişkin açıklamalar yapmak için kameraların karşısına geçtiği sırada yanına yaklaşan yardımcısına "Bana yaklaşma" diyerek, sosyal mesafe çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuduz vakalarında bir artış söz konusu. Buna karşı alınması tartışılan, kararı bize, bakanlığımıza ait olmayan bazı önlem seçenekleri var. 'Uyutmak' gibi görünürde, ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil" ifadelerini kullandı.

"YAŞAM HAKKI TANIMANIN ARAYIŞI İÇİNDE OLMALIYIZ"

Bakan Koca, ardından kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına ve travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemlerin amacının, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamak olduğunu kaydetti.