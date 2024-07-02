Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!

Elazığ'daki Aksaray Mahallesi'nde 22 Haziran'da meydana gelen olayda, Enes Eyüp Koca, çocuğunu bırakmak için bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIMLAR

Yüsra Binnaz Çimtay'ın, X hesabından 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm', 2 yıl önce de 'Bergen benim hayatımı görse, o benim filmime gelir bence', 'Artık okunmayan bir hikayede noktayım' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.