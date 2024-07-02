Yunanistan'da 2010'dan beri en sıcak haziran yaşandı

Yunanistan'da haziran ayı sıcaklık ortalamalarının, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı rapora göre, ülkedeki 53 meteoroloji istasyonunda 2010'dan beri yapılan düzenli ölçümlerde tespit edilen haziran ayı sıcaklık ortalamaları incelendi.

Yapılan ölçümlerde, haziran ayı sıcaklık ortalamasının, 2010'dan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi. Bu ortalamanın bazı bölgelerde, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek olduğu belirlendi.