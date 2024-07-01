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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı! İşte maliyeti... - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı! İşte maliyeti...

        Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:18
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        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
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        Galatasaray' Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, yıllık 3 milyon maaş ve 3 milyon euro da imza parası ödeneceği ifade edildi.

        Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

        TARİHE GEÇTİ

        Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık olarak Siyah-Beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a transfer olarak; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkan Batshuayi 24 gol ve 3 asistle oynadı.

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