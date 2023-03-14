Avrupa borsaları yükselişle açıldı 

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 artarak 444,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 15.009 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 7.756 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artışla 7.039 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 primle 8.973 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 değer kazancıyla 26.271 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,9 artışla günü 1,0730 seviyesinden tamamlayan euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1,0690 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, son gelişmelerin ardından 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 55'e gerilediğini söyledi.

Analistler, Avrupa genelinde tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydederek, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra bankacılık sektörüne ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de işsizlik oranı ocakta yüzde 3,7 ile beklentilerin altında kaldı.