İstanbul Blockchain Haftası kapsamında, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde 'Avrasya Blockchain Zirvesi' gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre, zirve Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden de endüstri liderlerini, önde gelen şirketlerini, yatırımcılarını, blockchain meraklılarını, geliştiricilerini ve girişimcilerini İstanbul’da buluşturacak.

Blockchain teknolojisi ve ekonomisinin konuşulacağı zirvedeki konuşmacılar arasında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türk bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer, CoinShares Stratejilerden Sorumlu Üst Yöneticisi Meltem Demirörs, Huobi Group CEO’su Livio Weng ve Huobi Group CFO’su Chris Lee, Eski SPK Başkanı Prof.Dr. Vedat Akgiray, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO’su Soner Canko, SabancıDx CEO’su Burak Aydın, Boğaziçi Venture CEO’su Barış Özistek, Proof of Capital CEO’su Chris McCann, Turkcell Dijital İş Servislerinden Hakan Erkan ve Menapay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş bulunuyor.

GÜVENLİĞİ TARTIŞILACAK

Huobi Group ve Kemer Partners’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Avrasya Blockchain Zirvesi’nde, Türkiye ve gelecekteki teknoloji potansiyeli, doğu ve batının buluştuğu noktada yatırım fırsatları, aile ofislerinin blockchaine bakışı ve bankacılık sektörünün blockchain teknolojisini nasıl kullanması gerektiği gibi konuların masaya yatırılacağı bildirildi.

Öte yandan, blockchain teknolojisinin potansiyeli ve geleceği, blockchainin geleneksel finans kurumlarında kullanımı, blockchain güvenliği, gizliliği ve ölçeklenebilirliği, piyasa yapıcılar ve ticaret konularındaki güncel bilgilerin de zirvede ele alınacağı kaydedildi.