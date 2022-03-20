AVM'de tüfekle öldürülen Yağmur Sönmez toprağa verildi

Bir alışveriş merkezinde 18 Mart günü cinayete kurban giden Yağmur Sönmez için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki cenazede, Yağmur Sönmez'in ailesi, okul arkadaşları ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı. Kılınan öğle namazının ardından cenaze, Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
"SEVDİĞİMİZ BİR ÖĞRENCİMİZDİ"
Yağmur Sönmez'in tarih öğretmeni Tomay Erdoğan ise, "Taş Kolej'de bizden mezun. Kader böyle bir sonla sonlandırdı. Kolay değil. Allah sabır versin, başarılı bir öğrencimizdi. Sevdiğimiz bir öğrencimizdi, iyi bir eğitim aldı. Mekanı cennet olsun" dedi. Yağmur Sönmez'in hocalarından biri de, "Ne olup bittiğini bilmiyoruz ama biz onların üzerine titriyoruz. Bu çocukları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Erkeklere kibar olmayı, kızlara insanlara insan gibi davranmayı öğretiyoruz. Üzerine titrediğimiz gencecik kızlarımız elimizden böyle kayıp gidiyor " diye konuştu. Bir başka öğretmeni de, "Bu kadar pırlanta gibi çocuğun hayatını kimse elinden alamaz. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Bunları rahatlıkla yapabiliyor olması, otoparka tüfekle girebiliyor olması hepsinin düşünülmesi gerekiyor" dedi.
"KESİNLİKLE SEVGİLİSİ DEĞİLDİ"
Yağmur Sönmez'in yakın arkadaşlarından biri "Maalesef 6 ay önce kendisine dadandı. Hiç alakasız Yağmur'un hiçbir şekilde konuşmak istemediği biriydi. 'Hayır' dedi anlamadı. 2 ay önce de istemediğini çok sert bir dille belirtilmişti. 2 aydır görmüyordu. Cuma günü maalesef otoparkta Yağmur'u kıstırmış. Zaten sonrasını biliyorsunuz. Kesinlikle sevgilisi değildi. Hiçbir alakası yoktu. Bir süredir peşindeydi, hayırı kabul etmeyen tiplerden biriydi" dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 18 Mart akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. Ağır yaralanan Sönmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Özel bir üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi.
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