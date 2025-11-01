Habertürk
        Avcılar'da kız öğrenci yurdunda bıçaklı kavga | Son dakika haberleri

        Avcılar'da kız öğrenci yurdunda bıçaklı kavga

        İstanbul Avcılar'daki bir kız öğrenci yurdunda 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 01:04 Güncelleme: 01.11.2025 - 01:04
        Kız öğrenci yurdunda bıçaklı kavga
        Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda L.D. (23) ile R.İ. (23) arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre; çıkan kavgada R.İ bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan yurdun güvenlik görevlileri tarafından yakalanan L.D, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan L.D, ifadesinde, oda arkadaşı R.İ, ile uyum sorunu nedeniyle tartıştığını belirtti.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #istanbul
        #haberler
        #avcılar
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
