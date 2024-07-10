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        Haberler Yaşam Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi

        Avcılar'da atık topladığı motosikleti çiçeklerle süsledi

        Avcılar'da geçimini atık kağıt toplayarak sağlayan Ali Arslan, topladığı çiçek ve oyuncaklarla, elektrikli motosikletini süsledi. Arslan, "Bu süslerden hepsini çöplerden bulup, motosiklete kendim yapıştırıyor, dizayn ediyorum. Bunu yapmayı seviyorum. Çocuklar özellikle çok seviniyor. Bazen istedikleri oyuncak, çiçekleri söküp onlara veriyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:48
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          Ambarlı Mahallesi'nde günün önemli bölümünde sokakları dolaşarak atık karton toplayan Ali Arslan, 4 yıl önce satın aldığı elektrikli motosikletini gelin arabası gibi süsledi.

        • 2

          İçinde müzik sistemi, çay seti ve su deposu bulunan motosikletinin her tarafını çiçek, oyuncak, süs eşyası, Türk bayrağı, Atatürk posteri, cankurtaran simidi, çizgi film karakterleri ve maket ile donatan Ali Arslan, bu araç ile çalışıp para kazandığını anlattı. 

        • 3

          Arslan, "Topladığım oyuncaklarla süs yapıyorum, motosikletimi güzelleştiriyorum. İnsanlar da gördükçe içleri açılıyor. Güzelliğinden etkilenenler, durdurup resim çekiyorlar. Onlar sevinince ben de seviniyorum" dedi.

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          "GELİNLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR"

          Görenlerin bir daha dönüp baktığını ifade eden Arslan, motosikletteki süslemeleri kendisinin yaptığını, yorulduğunda durup çay setindeki çayı içtiğini, buradaki sistem ile müzik dinlediğini söyledi. Arslan, "Bazen gelin arabasındakiler duruyor. Gelinler içinde oturup fotoğraf çektiriyor, gelin gezdiriyorum.

        • 5

          Bu süslerden hepsini çöplerden bulup, motosiklete kendim yapıştırıyor, dizayn ediyorum. Bunu yapmayı seviyorum. Çocuklar özellikle çok seviniyor. Bazen istedikleri oyuncak, çiçekleri söküp onlara veriyorum.  

        • 6

          Onlar sevinince, ben de seviniyorum. Çocukluğumuzda böyle şeylerimiz yoktu. Hep içimde ukde kalmıştı, 'Bir gün olursa kendi kafama göre yapacağım, çocukluğumu yaşayacağım' diye.

        • 7

          Şu an 52 yaşındayım, çocukluğumu yaşayamadım. 3-4 senedir yaşıyorum. Çünkü istediğimi yapıyorum, çocukluktan kalan bütün içimdeki kalan şeyleri yapıyorum. Bana 'Sen çocuk musun' diyorlar. Çocukken çocukluğumu yaşayamadım, fakirdik. Bu benim sevdiğim bir iş, severek yapıyorum" dedi.

        • 8

          Arslan ile aynı sokakta yaşayan Evrim Dağ, "Çok güzel; Atatürk posteri, çiçekler böcekler var. Biraz eski günleri, mahalle kültürümüzü hatırlatıyor. Ben yurtdışında yaşıyorum. Geldiğimde bunu gördüğümde içimiz açılıyor. İyi ki Ali ağabey var" diye konuştu.

        • 9
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