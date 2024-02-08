Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum konseyi için bir araya getirdi. Konseyde yarışmaya üç yeni yarışmacı katılacağını duyuran Ilıcalı, 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın yarışmaya dahil olacak isimlerden biri olduğunu söyledi. Bunun ardından sosyal medyanın gündemine oturan Avatar Atakan'ın hayatı da merak edilenler arasında. İşte detaylar...