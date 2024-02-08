Avatar Atakan Survivor'a mı katılıyor? Çağan Atakan Arslan kimdir, nereli?
Acun Ilıcalı, dün akşam yaptığı acil durum konseyinde Survivor'a dahil olacak üç ismi açıkladı. İsimler arasında 2024 Survivor şampiyonu Avatar Atakan da yer alıyor. Önümüzdeki bölümlerde yeniden yarışacak olan eski şampiyonun hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Avatar Atakan'ın hayatına dair detaylar...
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Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum konseyi için bir araya getirdi. Konseyde yarışmaya üç yeni yarışmacı katılacağını duyuran Ilıcalı, 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın yarışmaya dahil olacak isimlerden biri olduğunu söyledi. Bunun ardından sosyal medyanın gündemine oturan Avatar Atakan'ın hayatı da merak edilenler arasında. İşte detaylar...
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SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR?
Çağan Atakan Arslan ya da bilinen adıyla Avatar Atakan, 27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Spor hayatına küçük yaşlarda basketbol başlayan Arslan, 16 yaşındayken vücut geliştirmeye merak sardı.
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17 yaşındayken dövüş sporları ile ilgilenmeye başlamasıyla profesyonel hayatını da bu yönde ilerletti. 2011 yılında Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanan Avatar Atakan, bu alandaki ülkemizdeki büyük erkekler kategorisinde ilk altın madalya getiren sporcumuz oldu.
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SURVİVOR ATAKAN NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
2016 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ünlüler takımında yer alan Avatar Atakan o yıl şampiyon oldu. 2022 yılında katıldığı Survivor All Star'dan 9. olarak ayrıldı. 2024 yılında ise yine Survivor All Star'da kırmızı takımda yarışacak.
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AVATAR ATAKAN HANGİ DİZİDE OYNADI?
Spor kariyerinin yanı sıra modellik ve oyunculuk da yapan Avatar Atakan, ekranlarda Survivor dışında çeşitli projelerde yer aldı. 2011 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yardımcı oyuncu, 2017 yılında Söz dizisinde Üsteğmen Zafer Yaman rolü ile izleyicilerin karşısına çıktı. 2023 yılında Adalet adlı filmde Emir rolü ile başrolü üstlendi.
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Günümüzde sosyal medyada içerik üreten Avatar Atakan evli ve iki çocuk babasıdır. Eşi Serap Korkmaz Arslan ve çocukları ile eğlenceli videolar çeken Avatar Atakan'ın sosyal medya hesabında bir buçuk milyon takipçisi bulunuyor.
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