AUZEF soruları ve cevapları 2024 PDF: AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 2-3 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilendirme metnine göre, ara sınavlarda öğrencilere her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Üç oturumda tamamlanacak sınavın ardından tahmini puan hesaplaması yapmak isteyenler, soru ve cevap duyurusunun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı…
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Sınav puanlarını hesaplamak isteyenler, AUZEF ara sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversite duyurusunu bekliyor. Prki, 2024 AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, AUZEF soruları ve cevap anahtarları PDF görüntüleme ekranı…
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AUZEF SINAVLARI BAŞLADI!
2024-2025 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından duyurulmuştu.
Buna göre 3 oturumlu AUZEF vize sınavları, 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar günü yapılacak.
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AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.
Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.
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AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
AUZEF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.
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AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Öğrenciler ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.