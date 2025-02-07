AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları bekleniyor
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına katılım sağlayan adaylar AUZEF sınav sonuçlarına odaklandı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AUZEF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde bütünleme sınavlarına katıldılar. Peki AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır?
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AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AUZEF bütünleme sınavı 1-2 Şubat'ta yapıldı. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.
Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır.
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AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.