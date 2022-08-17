UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunda köklü Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşti. Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik sonuçlarla saf dışı bırakan temsilcimiz, Austria Wien karşısında Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek. İşte, şimdiden merakla beklenen Austria Wien Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...