Atmosfere dayanamadı: Kulak tıkacı taktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etti.

Norveç ekibinin teknik direktörü Kjetil Knutsen, sarı-kırmızılı taraftarların yüksek sesli tezahüratları nedeniyle karşılaşmayı kulak tıkacı takarak takip etti.

Maçın ardından stadyumdaki atmosfer ve taktığı kulak tıkaçları hakkında sorulan soruya ise Knutsen, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlar harikaydı. Tıkaçlar işe yaramadı, bir süre sonra attım. Hatta biraz baş ağrısı çekiyorum. Atmosfer harikaydı" diye cevap verdi.