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        Haberler Magazin Atiye ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

        Atiye ikinci kez anne oldu

        Şarkıcı Atiye, ikinci kez anne olmanın mutluluğun yaşadı. Atiye, kızı Neva'yı dünyaya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:51
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          Atiye, beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da nikâh masasına oturmuştu.

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          2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan Atiye, geçtiğimiz mayıs ayında da ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı.

          Haziran ayında babası ve kızıyla görüntülenen şarkıcı, "Allah’a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam” ifadelerini kullanmıştı.

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          Atiye, dün akşam saatlerinde ikinci kez anne oldu.

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          Atiye, kızını normal doğumla dünyaya getirdi. Atiye ile Erol Sebebci, kızlarına Neva adını verdi. i

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