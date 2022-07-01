Atipik otizm, hafif otizm ya da yalancı otizm olarak da adlandırılan bir hastalıktır. Gelişim bozukluğu hastalığı olan atipik otizm, otizm ile aynı semptomları gösterse de daha hafif bir şekilde seyreder. Bu yüzden tedavi dönemi çocuklar için önemli bir yere sahiptir. Sizler için hazırladığımız yazımızda atipik otizm hakkında her şeyi bir araya getirdik.

Atipik Otizm Nedir?

Doğuştan gelen bir gelişim bozukluğu olarak tanımlanan otizm sonradan meydana gelen bir hastalık değildir. Gelişim kapsamında ağır semptomlar gösteren otizmde daha hafif semptomların görüldüğü durumlar ise atipik otizm olarak adlandırılır. Atipik otizmin bir diğer adı ise hafif otizmdir. Bu hastalık yalancı otizm olarak halk arasında da bilinmektedir. Atipik otizm hastalığına sahip olan kişiler, hayatlarını sürdürmede otizm hastaları kadar sorun yaşamazlar.

Atipik Otizm Belirtileri

Atipk otizm belirtileri daha hafif seyreder. İşte atipik otizm belirtileri :

Atipik otizm teşhisi olan kişilerde sosyal davranışlara uyumda sorunlar yaşanmaktadır.

Atipik otizm hastası olan kişilerin motor gelişimlerinde yetenekleri daha zayıftır.

Çevresi olan iletişimde zorluk yaşar.

Görme, duyma, koku alma ve nefes alma gibi durumlarda zayıflık görülür.

Davranışlarında tekrarlamalar gözlemlenir.

Atipik Otizm Tedavisi

Atipik otizmin ilaçla tedavisi yoktur. Bu hastalığa sahip olan kişilerin özel eğitimler alması gerekmektedir. Bunun yanı sıra davranış analizi gibi farklı eğitim modelleri uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra duyu eksiklikleri olacağı için kişilerin duyu bütünleme terapisi adı verilen eğitimleri de alması gerekmektedir. Atipik otizim hastalığında psikolojik destek de çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden çocuk psikiyatrı olmak üzere uzman desteği aksatılmamalıdır.

Atipik Otizme Ne İyi Gelir?

İlaç tedavisi olmayan ya da bitkisel tedavi ile iyileşme kaydedilemeyen atipik otizm için eğitim önemli bir yere sahiptir. Özel eğitimler ile birlikte kişinin atipik otizm semptomları hafifletilerek sosyal yaşam içerisinde sorun yaşamadan hayatına devam etmesi sağlanabilir.

Atipik Otizm Kaç Yaşında Konuşur?

Atipik otizim de otizimde olduğu gibi konuşma bozukluğu ile aileler tarafından fark edilir. Bu yüzden atipik otizimde de tanı genel olarak 2 ila 3 yaş arasında konur. Bu teşhis ile birlikte anne ve babalar atipik otizm hastası çocuklarının ne zaman konuşacaklarını merak eder. Bu süre kişiye ve aldığı eğitime göre değişiklik gösterir. Duyu bütünleme eğitimleri ile birlikte çocukların 4 yaş itibari ile konuşması beklenmektedir.

Atipik Otizm Tamamen İyileşir Mi?

Atipik otizim ile ilgili en merak edilen konu tedavi ve eğitimler ile bu hastalığın tamamen iyileşip iyileşmediğidir. Atipik otizm tamamen iyileşen bir hastalık değildir. Ancak hastalığın teşhisi ile alınan tedavinin, hastalığın seyri kapsamında önemi büyüktür. Doğru eğitimler ile atipik otizm semptomları azaltılarak sosyal yaşam içinde fark edilmeyecek seviyelere gelebilir. Bu yüzden aileler tanı ile birlikte hem eğitimleri hem de psikolojik destekleri aksatmamaya özen göstermelidir.