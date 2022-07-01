ALS Hastalığı Nedir, Neden Olur ve Genetik Mi? - ALS Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Bir çeşit nöron hastalığı olarak bilinen ALS hastalığının genetik olup olmadığı en merak edilen konular arasında yer almaktadır. ALS hastalığı ile birlikte el, kol, bacak gibi fiziksel faaliyetlerin kısıtlanmasının yanı sıra zihinsel fonksiyonlarda da işlevsizlik görülmektedir. Bunun yanı sıra omurgada da bulunduğu için kişinin ayakta durmasına engel olan bir hastalıktır. Herhangi bir tedavisi olmayan ALS hastalığının ilerlemesi ile birlikte hücrelerin ölümü gerçekleştiği için geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkar. Bu yüzden ALS hastalığına sahip olan kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve semptomların hafif seyretmesini sağlamak önem taşır. İşte ALS hastalığı ile ilgili merak edilen tüm sorular ve cevapları.

ALS Hastalığı Nedir?

Tıptaki adı Amiyotrofik lateral skleroz olan ve halk arasında ALS olarak bilinen hastalık bir kas erimesi hastalığıdır. Omurgada bulunan hücrelerin ölmesi ile beyne giden sinirleri de dejenere eden ALS hastalığında hem alt hem de üst motor sinirleri zarar görür. Bu hasarlarla birlikte kişilerin zihinsel ve fiziksel faaliyetlerinde işlev bozuklukları meydana gelir. Nadir görülen hastalıklar arasında yer alan ALS hastalığının sebebi ise hala tam olarak bilinmediği için tedavisinde de ilerleme kaydedilmemiştir.

ALS Hastalığı Neden Olur?

ALS hastalığının neden olduğu net olarak bilinememektedir. Bu hastalığın sinir hücrelerini dejenere ettiği ve öldürdüğü bilinmektedir. Ancak iyileştiri bir tedavisi yoktur.

ALS Hastalığı Genetik Mi?

ALS hastalığının genetik olup olmadığı da merak edilir. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalarda genetik etkinin de olduğu saptanmıştır.

ALS Hastalığı Belirtileri

ALS hastalığının erken ve ileri evre belirtileri bulunmaktadır. Her kişide ALS hastalığının belirtilerinin farklı seyredileceği ise unutulmamalıdır. İşte erken evre belirtileri.

Günlük hayatta kalem tutma, kaşık bardak tutma gibi motor becerileri gerçekleştirirken zorlanma.

Konuşurken güçlük yaşama.

Nefes alışverişi sırasında zorluk yaşama

Kaslarda kramplar.

Çiğneme sırasında güçlük çekme.

Kasların sertleşmesinde azalmaların meydana gelmesi.

Gülme ve ağlama ataklarının başlaması ve kontrol edememe.

Yorgun ve halsiz hissetme.

ALS hastalığında ileri evre belirtileri ise şunlardır:

Nefes alıp verme sırasında çok zorlanma.

Kas sertliği azalmasına bağlı olarak yorgun hissetme.

Motor becerileri gerçekleştirememe.

Yemek yemede isteksizlik. Buna bağlı olarak hızlı kilo verme.

Artan kas ağrıları nedeniyle uyumada güçlük çekme.

ALS Hastalığı Tedavisi

ALS hastalığının tedavisi dünya çapında henüz bulunmamaktadır. Bu yüzden tespit edilmesi ile birlikte hastanın yaşam kalitesini arttırmayı sağlayacak tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

ALS Hastalığı Öldürür Mü?

ALS hastalığının ileri evresi ile birlikte ölümle sonuçlanma görülür. İleri evredeki bir hastanın yaşam süresi 3 ila 5 yıl arasında değişmektedir.

ALS Hastalığı Kimlerde Görülür?

Motor nöron hastalığı olan ALS hastalığının kimlerde görüldüğü merak edilen konuların başında gelir. Kadınlarda da erkeklerde de görülen bir hastalıktır ancak erkeklerde daha sık görüldüğü ifade edilmektedir. ALS hastalığının başlama yaşı 50 ila 60 yaş arasında olsa da daha ileri yaşlarda görülmeye başlayabilir.