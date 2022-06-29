Tifo Hastalığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Tifo Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Bu içeriğimizde sizlere tifo hastalığı nedir, neden olur ve nasıl geçer, tifo hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili kapsamlı bilgileri bir araya getirdik. İşte tifo hastalığı ile ilgili merak edilenler…

Tifo Nedir?

Tifo nedir diye merak edilmekte olup bakteri temelli bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Tifo virüsü sağlıksız ve pis içme suları ve yetersiz hijyen şartlarında hazırlanan gıdalar yüzünden bulaşmaktadır. Tifo virüsünün salmonella ismindeki bir bakteri yüzünden bulaştığı da uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Tifonun başlangıcı ateş ile beraber baş ağrısı, karın ağrısı ve iştahta azalmaya yol açabilmektedir. Tifonun ilk fark edildiğinde hemen tedavisinin yapılması gerekmektedir. Eğer kişi kendisinde tifodan şüpheleniyorsa vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmelidir. Çünkü eğer tifonun zamanında tedavisi yapılmazsa insanın yaşamına tehditte bulunan sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca tifo bulaşıcı bir hastalık olduğundan temasa dikkat edilmesi de oldukça önemlidir.

Tifo Hastalığı Belirtileri

Tifo hastalığının temel belirtileri kişiye enfeksiyonun bulaşmasından yedi ya da 15 gün içerisinde görülebilmektedir. Tifo hastalığı belirtileri ile ilgili öne çıkanları sizler için sıraladık;

Tifo kendisini ateşin yükselmesiyle gösterebilir.

Tifo virüsü kişilerde iştah kaybına neden olduğu için kilo kaybedilebilir.

Karında ağrı, başta geçmeyen şiddetli ağrılar tifo virüsü kapıldığında görülebilir.

Tifo virüsünün temel belirtilerinden biri de vücutta sıcaktan oluşan isiliğe benzer kaşıntıların çıkmasıdır.

Tifo virüsü bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğinde halsizlik ve yorgunluğa neden olmaktadır.

Tifo kişinin bağırsak sistemini bozarak dönemsel olarak ishale ve kabızlığa yol açabilir.

Zamanında belirtiler sayesinde fark edilebilen tifo virüsünün ciddi seyretmesi aslında oldukça nadir görülmektedir. Fakat bazı durumlarda bağırsak kanamalarına neden olabildiği bilinmektedir. Bu kanama yüzünden kişinin kan dolaşımında da enfeksiyon oluşabileceğini hayati tehlikeye yol açabilmektedir. Kanamayla beraber geçmeyen karında ağrı, mide bulantısı ve kusma da görülebilir.

Tifo Hastalığı Tedavisi

Tifo hastalığı vücuda giren tifo virüsünün oluşturduğu enfeksiyon yüzünden oluştuğu için uzman doktorlar tarafından verilen çeşitli antibiyotikler sayesinde tedavi edilmektedir. Antibiyotik alımının yanında kişinin vücuduna yeterli sıvı girişinin sağlanması da oldukça önemli ve gereklidir. Ayrıca kişi birkaç antibiyotik aldıktan sonra kendisini iyi hissedebilir ancak doktorun önerdiği antibiyotik miktarının tamamlanması hastalığın tekrar etmesini engellemektedir. İlaç tedavisiyle beraber bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için temiz ve taze gıda takviyesi, bitkisel ürünler de hastalığın seyrinin olumlu ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Tifo Hastalığı Neden Olur?

Tifo hastalığı neden olur diye düşünüldüğünde tifo virüsünün bu hastalığın temelini oluşturduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu bakteri kişinin kan dolaşımı ve bağırsaklarında yaşayarak enfeksiyonun bütün vücuda yayılmasına neden olmaktadır. Özellikle tifonun en yaygın yayılım şekli tifo virüsünü vücudunda taşıyan kişinin dışkısına maruz kalma ile gerçekleşmektedir. Hayvanlara tifo virüsü bulaşmadığı için bulaşıcılık yalnızca insanlar arasındadır.

Tifo Hastalığı Bulaşıcı Mı?

Tifo hastalığı bulaşıcı mı diye merak edip korku duyanlara hastalığın kesinlikle bulaşıcı olduğunu söyleyebiliriz. Tifo bağırsak sistemi ve kan dolaşımını etkilediğinde virüsü kapan kişinin dışkısından diğer kişilere kolaylıkla bulaşabilmektedir.

Tifo Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Tifo aşısı olan bir hastalıktır. Özellikle farklı ülkelere seyahat eden pek çok kişi kendisini koruma amaçlı tifo aşısı yaptırabilmektedir. Tifo aşısı ne zaman yapılır sorusunun en net yanıtı seyahatin 30 gün öncesindedir.