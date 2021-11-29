"Ateş Yakıp Duvarını İşaretlediler" iddiasına yanıt

Şanlıurfa Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ateş Yakıp Duvarını İşaretlediler" başlıklı haber üzerine açıklama yapıldı.
Harran ilçesinde öğretmenlik yapan S.A'nın 27 Ekim’de Harran Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuruda evinin dış duvarına birtakım işaretler çizildiğini ifade ederek şikayette bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu tespit edilen 11 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile güvenlik güçlerince Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş, yapılan görüşmeler neticesinde herhangi bir tehdit unsurunun bulunmadığı kanaatine varan S.A. şikayetinden vazgeçmiştir."
Açıklamada, bu olaydan bir ay sonra S.A'nın yeniden şikayette bulunduğu aktarılarak, şöyle denildi:
"27 Kasım günü akşam saatlerinde, evinin duvarına kırmızı sprey boyayla şekiller çizildiğini ve eşinin Alevi olması sebebiyle bunun yapıldığını iddia ederek yeniden şikayetçi olan S.A'nın ikinci başvurusu üzerine aynı gün kapsamlı adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.
Öte yandan, şikayete konu evin çevresinde yapılan incelemelerde, klima borusunda herhangi bir ateş veya yanık izine rastlanmadığı, söz konusu evin, çocukların sıklıkla oyun oynadığı merkezi bir yerde olduğu tespit edilmiştir. Tarih boyunca farklı kültür ve anlayışların barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşadığı, engin bir hoşgörü ikliminin hakim olduğu Şanlıurfa'da ve özelde Harran ilçemizde bugüne kadar bu türden rahatsızlık veren en küçük bir olay yaşanmamış olup, konu tüm yönleri ile titizlikle soruşturulmaktadır."
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