15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği, Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak özel uçuşlara yönelik yeni bir talimat yayımladı.
'Küçük Havaalanları ve Kontrolsüz Alanlardan Gelen Hava Araçlarının Kontrolüne İlişkin Talimat' başlığıyla ilgili birimlere gönderilen yazıda, genel havacılık faaliyetleri kapsamında, küçük havaalanları veya kontrolsüz alanlardan Atatürk Havalimanı'na inen ve uçuş planı olan veya olmayan tüm uçakların ilgili hava trafik kontrolörleri tarafından tespit edilerek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne, dış hat uçuşu olması durumunda Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi.
"YOLCU VE EŞYA MANİFESTOLARI EKSİKSİZ DOLDURULACAK"
Söz konusu havaalanlarından kalkan uçakların işletmecileri 'uçuş izin talepleri'nde 'yolcu taşıma, eşya taşıma, bakım, onarım, konma-konaklama' gibi uçuş amaçlarını belirtecek şekilde izin talep etmek zorunda. Ayrıca talimatlarda Atatürk Havalimanı'nı kullanacak uçağın işletmecisi ve yer hizmetini sağlayan kuruluşlar tarafından yolcu ve eşya manifestoları eksiksiz doldurulması ve yetkili birimlere teslim edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
YOLCU VE MÜRETTEBAT İLE BAGAJ-KARGO ARAMA VE KONTROLÜ
Yeni uygulamada, küçük havaalanları ve kontrolsüz alanlardan kalkacak olan uçakların, Atatürk Havalimanı'nda belirlenen alanlara inmeleri; inişlerinden önce de polis, gümrük ve yer hizmeti verecek kuruluşun görevlilerinin de alandaki yerlerini almaları yönündeki talimat da dikkat çekiyor.
Tüm görevlilerden iş güvenliği başta olmak üzere apronda uygulanacak kurallara, kullanılması gereken özel teçhizat ve kıyafetlere eksiksiz riayet etmesi, sivil havacılık mevzuatının gerektirdiği prosedürlerin tam ve eksiksiz uygulanması istendi. Uçak altında hazır bulunacak polis ve gümrük ekiplerine, uçağın yolcusu ve mürettebatı ile bagaj-kargo arama ve kontrolü titizlikle yapmaları, gerekmesi halinde ise bu alanda mobil x-ray cihazları bulundurulması talimatı verildi.
5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un 29 ve 30 Aralık'ta iki ayrı özel uçak ile Osaka-İstanbul-Beyrut hattı üzerinden gerçekleşen kaçışında Atatürk Havalimanı önemli rol oynamıştı.
Dünyanın konuştuğu kaçışın ardından İstanbul'da başlatılan soruşturmada 7 kişi gözaltına alınmış, aralarında 4'ü pilot ve biri kargo firması ticaret ve operasyon müdürü olmak üzere 5 kişi tutuklanmıştı.
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