AA'nın haberine göre Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından araştırma ve gözlem amacıyla 1949'da kurulan Atatürk Arboretumu, araştırma kurumlarının, bilim insanlarının ve doğa severlerin incelemelerine, bilimsel araştırmalarına açık bir laboratuvar olarak hizmet vermesinin yanı sıra 2011'den bu yana ziyaretçileri de ağırlıyor.