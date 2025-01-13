Atalanta- Juventus maçı için geri sayım sürüyor. Gasperini yönetiminde geçtiğimiz sezon UEFA Kupası'nı kazanan Atalanta, bu sezon ligde de aynı başarılı performansı izleyicilere sunuyor. Lig'de oynadıkları son 14 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik alan Atalanta'nın, şimdiden 12 kez berabere kalan Juventus ile yapacağı maç futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atalanta- Juventus macı ne zaman ve hangi kanalda? Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...