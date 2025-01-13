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        Haberler Bilgi Atalanta- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? İtalya Serie A maçları

        Atalanta- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Serie A'da 19. hafta maçında Juventus, Atalanta deplasmanına konuk oluyor. Lig'de 7 galibiyet 12 beraberlikle namağlüp olan Juventus 33 puanla 5. sırada bulunuyor. Öte yandan 13 galibiyet 3'er beraberlik ve mağlübiyeti olan Atalanta 42 puanla 3. sırada yer alıyor. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise merak edilen konular arasında. Peki, Atalanta- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:10
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        • 1

          Atalanta- Juventus maçı için geri sayım sürüyor. Gasperini yönetiminde geçtiğimiz sezon UEFA Kupası'nı kazanan Atalanta, bu sezon ligde de aynı başarılı performansı izleyicilere sunuyor. Lig'de oynadıkları son 14 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik alan Atalanta'nın, şimdiden 12 kez berabere kalan Juventus ile yapacağı maç futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atalanta- Juventus macı ne zaman ve hangi kanalda? Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          ATALANTA- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

          Atalanta- Juventus maçı 14 Ocak Salı (yarın) 22.45'te oynanacak.

        • 3

          ATALANTA- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Gewiss Stadium'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

          Milli futbolcu, sezon boyunca 6 gol atarak ve 5 asist yaparak oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Thiago Motta'nın vazgeçilmezi haline gelen Kenan Yıldız'ın yarın oynanacak Atalanta-Juventus maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        • 5

          JUVENTUS MUHTEMEL 11

          Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, McKennie, Locatelli, Thuram, Kenan Yıldız, Koopmeiners, Weah, Gonzalez

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