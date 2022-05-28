Atak helikopterleri Bakü semalarında

İHA

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ziyaret gerçekleştirdiği TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin atak helikopterleri gösteri düzenledi.

Atak helikopterlerinin Bakü semalarında gerçekleştirdiği uçuş gösterisi büyük ilgi topladı. Çok sayıda kişi, gösteriyi ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla büyük bir heyecanla izledi.