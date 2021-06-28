"Müsilaj gitti, deniz cam gibi"

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve 'deniz salyası' adı verilen müsilaj, Kuzey Ege'ye kadar yayılmıştı. Yaz aylarını Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçiren komedyen Ata Demirer, denizin son görüntüsünü Instagram hesabından yayınladı.
Çanakkale'deki son durumu paylaşan Demirer, çektiği videoda, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Poyraz estiği sürece Kuzey Ege'de müsilaj problemi olamaz. Bakın denize cam... Neden, Çanakkale Boğaz'ından çıkıp, müsiller Atina'ya doğru açık denize doğru gidiyor, akıntı o yönde... Ama ne zaman lodos eser o zaman oluyor. Lodos da yazın üç kez beş kez oluyor.
48 yaşındaki ünlü komedyen, geçtiğimiz haftalarda dalış sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ata Demirer, "Burası Kuzey Ege... Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık, çok..." ifadelerini kullanmıştı.
Deniz sularında bulunan ve faydalı organizma olan alglerin aşırı derecede çoğalmasıyla oluşan müsilaj, özellikle havaların ısınmasıyla çoğalmak için uygun ortam bularak artış göstermektedir.
Çoğalma sonrası koloni oluşturan algler, müsilaja neden olup deniz yüzeyine vurmaktadırlar. Yüzeye vuranların büyük kısmının ölmesi sonucu çevreye toksik madde ile kötü koku yaymaktadır.
Deniz tutkusuyla bilinen komedyen Ata Demirer, yaklaşık sekiz ay önce duyarlı bir paylaşımda bulunmuştu. Denizden çöp toplayan Demirer, yayınladığı gönderi ile takipçilerine seslenmişti.
Ata Demirer, yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar denize çöp atmayın. Bak, çöp... Taş da atmayın. Çocuklarınıza denize taş atmayı öğretmeyin. Denize olta atsınlar, paletlerini atsınlar, yüzsünler, yelken yapsınlar, balık avlasınlar. Ne bileyim balık beslesinler. Taş atmasınlar, çöp de atmasınlar. Bir saattir topluyoruz, hala bitmedi" ifadelerini kullanmıştı. Demirer'in "Denize çöp atmayın" çağrısına takipçilerinden beğeni yağmıştı.
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