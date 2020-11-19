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Bir süredir Çanakkale'de yaşayan ve doğaya olan düşkünlüğüyle de tanınan ünlü komedyen Ata Demirer, Instagram hesabından bir ağaç fotoğrafı paylaştı.

Demirer, gönderisine şu notu düştü:

Bu fidanları 2005 yılında Bozcaada'da dikmiştim. Şimdi ağaç oldular. Doğa güzeldir, yaşatır.