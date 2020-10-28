48 yaşındaki Demirer, yayınladığı gönderiye şu notu düştü:

Her şey burada, bu iskelede başladı. Sekiz yaşındaydım, elimdeki deniz maskesiyle ilk kez suyun içine burada baktım. Kırk yıl geçmiş üstünden... İlk burada aşık oldum kısaca. Merhaba Altıntaş, merhaba Bursa...

Yazık olmuş, talan olmuş. Adeta yıkılmış inşaat baskıyla ama yine de var göstereceği güzellikleri hâla. Not; elimle gösterdiğim binanın yerindeydi bizim ev. Tek katlı, bahçesinde erik ağacı...

Komedyenin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.