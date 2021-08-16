Ata Demirer ameliyat oldu

Mayıs ayında yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yaptığını duyuran Ata Demirer'den kötü haber geldi. Usta komedyen evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Demirer, filmin çekimlerini ertelediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirer, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'BURSA BÜLBÜLÜ' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere." ifadelerini kullandı.