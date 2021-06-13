Ata Demirer'in, Fatih Terim'i taklit ettiği video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü komedyenin, "Yapacak bir şey yok." notuyla paylaştığı görüntüler, izleyenleri kırdı geçirdi. 1 milyonu aşkın izlenme alan videoya yorum yağdı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."