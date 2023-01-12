Ata Demirer'den 'Avrupa Yakası' itirafı

"O SAHNELERİ RÜYAMDA GÖRDÜM"
Mustafa Sandal ilk albümüyle ilgili de şunları söyledi: Bir gece rüyamda albümün çıkış parçası 'Bu Kız Beni Görmeli'yi Boğaziçi Üniversitesi'nde çekerken gördüm. Yönetmen Tayfun Dinçer'e "Bu şarkının klibini Boğaziçi Üniversitesi'nde çekmemiz lazım" dedim. 'Araba' şarkısını da Tayfun Dinçer ile çektik. Rüyamda bu kez de klipte Boğaziçi Köprüsü'nden gözüken kürek çektiğim sahneyi gördüm. Tayfun'a dedim, "Boğaziçi Köprüsü'nü kapatmamız lazım." (Gülüyor) Sonra Emniyet'ten yardım istedik, bir şeriti kapattık. Benim dublorüm kürek çekerken kürek kırıldı. Yarışlar varmış, kürek bulamadık. 25 gün bekledik. Tayfun 'o plan olmasın' dedi, 'olmaz' dedim. Galatasaray Adası'n civarın çekerken, denize düştüm. Bir çıktım sudan her yerim deniz anası... Çılgın işler yapıyorduk...