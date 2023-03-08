Asya borsaları Japonya hariç geriledi 

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Dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini belirtmesi pay piyasalarını baskıladı.

Analistler, Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların yanı sıra ülkedeki ADP özel sektör istihdamı ve cuma günü de tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Asya tarafında Japonya'dan açıklanan verilere göre ödemeler dengesi ocakta 1 trilyon 977 milyar yen ile beklentilerin üzerinde açık verdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüşle 2.431,91 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın hemen altında 3.283,25 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 28.444 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 137,5'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 60.080 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 düşüşle 20.000 puanda seyrediyor.

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