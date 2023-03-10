Asya borsaları geriledi 

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Dün ABD merkezli ticari bir banka olan SVB Financial Group'un 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası bankanın hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Söz konusu gelişmeler New York borsasında bankalar ve teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşe neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 20 baz puan gerileyerek yüzde 3,82'ye, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 11 baz puan düşerek yüzde 3,9'a indi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugünkü toplantıda politika faizini yüzde eksi 0,1'de bırakırken, getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmeyerek artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Xi Jinping Çin'de üçüncü dönem devlet başkanlığına seçildi.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta yıllık yüzde 8,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.394 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 3.230 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,67 azalışla 28.143 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 136,4'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 59.160 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 düşüşle 19.355 puanda seyrediyor.

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